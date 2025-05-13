Прогноз погоды в Украине на завтра, 14 мая — где будут ливни

Дождливая погода. Фото: Новини.LIVE

В Украине в среду, 14 мая, будет преобладать холодная погода. Кроме того, во всех регионах завтра будет облачно и ожидаются дожди.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Реклама

Читайте также:

Погода в Украине 14 мая

Синоптики прогнозируют, что 14 мая территория Украины будет находиться в поле слабо пониженного давления, которое будет испытывать небольшие колебания. Влажный воздух с северных направлений все еще будет хозяйничать в воздушных пространствах. При прогреве днем это будет обусловливать увеличение облачности и небольшие дожди.

Прогноз погоды в Украине 14 мая. Фото: Укргидрометцентр

Следовательно, во всех областях в среду ожидаются небольшие дожди. Также будет преимущественно западный ветер с порывами 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +2...+7°, а днем "подпрыгнет" до +12...+17 °C. В то же время на высокогорье Карпат завтра будет +5...+10 °C.

Напомним, ранее Наталка Диденко назвала области, куда завтра вернется летнее тепло. Этому не помешает даже дождь.

Кроме того, мы сообщали, какой будет погода в Украине в течение недели 12-18 мая. Будут дожди разной интенсивности, порывы ветра и грозы.