Погода в Україні на завтра — що прогнозує Діденко

Люди йдуть містом. Фото: Новини.LIVE

У середу, 14 травня, по території України очікуються періодичні дощі. Однак попри опади, температура повітря не зазнає значних змін.

Про це інформує синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Погода 14 травня від Діденко

За прогнозами Діденко, 14 травня в Україні очікуються періодичні дощі. Хіба що вдень на Київщині, на Житомирщині, Вінниччині та Черкащині без істотних опадів.

У середу, 14 травня, температура повітря не зазнає особливих змін. Відтак, впродовж дня завтра передбачається +12...+18 °С.

Найтепліше 14 травня буде — на Луганщині. Натомість найхолодніше — на Закарпатті.

У Києві у середу суттєві опади малоймовірні. Вночі холодно, +3...+6 °С. Натомість вдень при проясненнях повітря може прогрітися до +15... +16 °С.

Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Раніше синоптики попереджали про заморозки та опади у вигляді дощу.

Крім того, ми інформували, якою буде погода в Україні протягом тижня 12-18 травня.