Погода в Україні на завтра — що прогнозує Діденко

Діденко назвала області, куди завтра повернеться літнє тепло
У середу, 14 травня, по території України очікуються періодичні дощі. Однак попри опади, температура повітря не зазнає значних змін.
Про це інформує синоптик Наталка Діденко у Facebook.
Погода 14 травня від Діденко
За прогнозами Діденко, 14 травня в Україні очікуються періодичні дощі. Хіба що вдень на Київщині, на Житомирщині, Вінниччині та Черкащині без істотних опадів.
У середу, 14 травня, температура повітря не зазнає особливих змін. Відтак, впродовж дня завтра передбачається +12...+18 °С.
Найтепліше 14 травня буде — на Луганщині. Натомість найхолодніше — на Закарпатті.
У Києві у середу суттєві опади малоймовірні. Вночі холодно, +3...+6 °С. Натомість вдень при проясненнях повітря може прогрітися до +15... +16 °С.
Раніше синоптики попереджали про заморозки та опади у вигляді дощу.
Крім того, ми інформували, якою буде погода в Україні протягом тижня 12-18 травня.
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