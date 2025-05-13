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Диденко назвала области, куда завтра вернется летнее тепло

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Дата публикации 13 мая 2025 15:06
Погода в Украине на завтра - что прогнозирует Диденко
Люди идут по городу. Фото: Новини.LIVE

В среду, 14 мая, по территории Украины ожидаются периодические дожди. Однако несмотря на осадки, температура воздуха не претерпит значительных изменений.

Об этом информирует синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Погода 14 мая от Диденко

По прогнозам Диденко, 14 мая в Украине ожидаются периодические дожди. Разве что днем в Киевской, Житомирской, Винницкой и Черкасской областях без существенных осадков.

В среду, 14 мая, температура воздуха не претерпит особых изменений. Следовательно, в течение дня завтра предполагается +12...+18 °С.

Теплее всего 14 мая будет — в Луганской области. В то же время холоднее всего — на Закарпатье.

В Киеве в среду существенные осадки маловероятны. Ночью холодно, +3...+6 °С. Тем временем днем при прояснениях воздух может прогреться до +15... +16 °С.

Погода від Діденко
Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Ранее синоптики предупреждали о заморозках и осадках в виде дождя.

Кроме того, мы информировали, какой будет погода в Украине в течение недели 12-18 мая.

Наталка Диденко синоптик дождь прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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