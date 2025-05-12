Прогноз погоди в Україні на завтра 13 травня від Укргідрометцентру

Чоловік під дощем. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 13 травня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики попереджають про заморозки та опади у вигляді дощу.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 13 травня

Вночі опадів не очікується, однак вдень будуть невеликі дощі. Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Погода в Україні на 13 травня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі +2...+7 °C, у західних та Вінницькій областях на поверхні ґрунту прогнозують заморозки 0...-3 °C. Вдень потеплішає до +10...+15 °C, на півдні та сході — вночі +4...+9 °C, вдень +13...+18 °C.

На високогірʼї Карпат вночі опадів не буде, а вдень — невеликий дощ. Там температура вночі близько 0 °C, вдень +5...+10 °C.

Небезпечні метеорологічні явища по Україні

Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки у західних та Вінницькій областях через заморозки на поверхні ґрунту.

Заморозки у західних та Вінницькій областях 13 травня. Фото: Укргідрометцентр

Пожежна небезпека

У Рівненській, Житомирській, Херсонській області та в Криму завтра надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Пожежна небезпека. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила про опади майже по всій країні завтра. Йдеться про дощі та мокрий сніг.

А у Києві 13 травня вдень температура повітря прогріється до +13...+15 °C. Крім того, можливий невеликий дощ.