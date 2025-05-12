Погода в Україні 13 травня — точний прогноз від синоптика Наталки Діденко

Чоловік йде вулицею під час снігопаду. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 13 травня, буде дощовою та прохолодною. У Карпатах очікується мокрий сніг.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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Погода в Україні 13 травня

За прогнозами Діденко, вдень у вівторок максимальна температура по Україні становитиме +14…+17 °C, проте на північному сході — у Харківській, Сумській та Чернігівській областях — повітря прогріється лише до +9…+12 °C.

Ночі будуть ще холоднішими — очікується +2…+7 °C. За словами синоптика, завдяки хмарності та підвищеній вологості повітря вдасться уникнути заморозків.

Опади передбачаються майже по всій країні — від дощу до мокрого снігу в Карпатах. Лише на південному сході України істотні опади малоймовірні.

У Києві 13 травня також пройдуть дощі. Вночі температура опуститься до +3…+6 °C, удень підніметься до +12…+14 °C.

Повідомлення Діденко у Facebook

Раніше синоптики попередили харків'ян про погіршення погоди вже у вівторок, 13 травня.

Також ми писали, що похолодання в Україні сталося через розвиток циклонічної діяльності та надходження холодного повітря з північних регіонів Європи.