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Зима в мае — Диденко спрогнозировала снег и холод на завтра

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Дата публикации 12 мая 2025 16:04
Погода в Украине 13 мая — точный прогноз от синоптика Наталки Диденко
Мужчина идет по улице во время снегопада. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 13 мая, будет дождливой и прохладной. В Карпатах ожидается мокрый снег.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

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Погода в Украине 13 мая

По прогнозам Диденко, днем во вторник максимальная температура по Украине составит +14...+17 °C, однако на северо-востоке — в Харьковской, Сумской и Черниговской областях — воздух прогреется лишь до +9...+12 °C.

Ночи будут еще холоднее — ожидается +2...+7 °C. По словам синоптика, благодаря облачности и повышенной влажности воздуха удастся избежать заморозков.

Осадки ожидаются почти по всей стране — от дождя до мокрого снега в Карпатах. Лишь на юго-востоке Украины существенные осадки маловероятны.

В Киеве 13 мая также пройдут дожди. Ночью температура опустится до +3...+6 °C, днем поднимется до +12...+14 °C.

Погода в Україні 13 травня Діденко
Сообщение Диденко в Facebook

Ранее синоптики предупредили харьковчан об ухудшении погоды уже во вторник, 13 мая.

Также мы писали, что похолодание в Украине произошло из-за развития циклонической деятельности и поступления холодного воздуха из северных регионов Европы.

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Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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