Погода в Украине 13 мая — точный прогноз от синоптика Наталки Диденко

Зима в мае — Диденко спрогнозировала снег и холод на завтра
Погода в Украине завтра, 13 мая, будет дождливой и прохладной. В Карпатах ожидается мокрый снег.
Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.
Погода в Украине 13 мая
По прогнозам Диденко, днем во вторник максимальная температура по Украине составит +14...+17 °C, однако на северо-востоке — в Харьковской, Сумской и Черниговской областях — воздух прогреется лишь до +9...+12 °C.
Ночи будут еще холоднее — ожидается +2...+7 °C. По словам синоптика, благодаря облачности и повышенной влажности воздуха удастся избежать заморозков.
Осадки ожидаются почти по всей стране — от дождя до мокрого снега в Карпатах. Лишь на юго-востоке Украины существенные осадки маловероятны.
В Киеве 13 мая также пройдут дожди. Ночью температура опустится до +3...+6 °C, днем поднимется до +12...+14 °C.
Ранее синоптики предупредили харьковчан об ухудшении погоды уже во вторник, 13 мая.
Также мы писали, что похолодание в Украине произошло из-за развития циклонической деятельности и поступления холодного воздуха из северных регионов Европы.
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