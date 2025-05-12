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Резко похолодает ночью — синоптики предупреждают о заморозках

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Дата публикации 12 мая 2025 18:20
Прогноз погоды в Украине на завтра 13 мая от Укргидрометцентра
Мужчина под дождем. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Украине завтра, 13 мая, ожидается с переменной облачностью. Синоптики предупреждают о заморозках и осадках в виде дождя.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 13 мая

Ночью осадков не ожидается, однако днем будут небольшие дожди. Ветер северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

Погода в Україні 13 травня
Погода в Украине на 13 мая на 13 мая. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью +2...+7 °C, в западных и Винницкой областях на поверхности почвы прогнозируют заморозки 0...-3 °C. Днем потеплеет до +10...+15 °C, на юге и востоке — ночью +4...+9 °C, днем +13...+18 °C.

На высокогорье Карпат ночью осадков не будет, а днем — небольшой дождь. Там температура ночью около 0 °C, днем +5...+10 °C.

Опасные метеорологические явления по Украине

Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности в западных и Винницкой областях из-за заморозков на поверхности почвы.

Заморозки в Україні 13 травня
Заморозки в западных и Винницкой областях 13 мая. Фото: Укргидрометцентр

Пожарная опасность

В Ровенской, Житомирской, Херсонской области и в Крыму завтра чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Пожежна небезпека в Україні 13 травня
Пожарная опасность. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила об осадках почти по всей стране завтра. Речь идет о дождях и мокром снеге.

А в Киеве 13 мая днем температура воздуха прогреется до +13...+15 °C. Кроме того, возможен небольшой дождь.

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Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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