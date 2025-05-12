Прогноз погоды в Украине на завтра 13 мая от Укргидрометцентра

Резко похолодает ночью — синоптики предупреждают о заморозках
Погода в Украине завтра, 13 мая, ожидается с переменной облачностью. Синоптики предупреждают о заморозках и осадках в виде дождя.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 13 мая
Ночью осадков не ожидается, однако днем будут небольшие дожди. Ветер северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +2...+7 °C, в западных и Винницкой областях на поверхности почвы прогнозируют заморозки 0...-3 °C. Днем потеплеет до +10...+15 °C, на юге и востоке — ночью +4...+9 °C, днем +13...+18 °C.
На высокогорье Карпат ночью осадков не будет, а днем — небольшой дождь. Там температура ночью около 0 °C, днем +5...+10 °C.
Опасные метеорологические явления по Украине
Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности в западных и Винницкой областях из-за заморозков на поверхности почвы.
Пожарная опасность
В Ровенской, Житомирской, Херсонской области и в Крыму завтра чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила об осадках почти по всей стране завтра. Речь идет о дождях и мокром снеге.
А в Киеве 13 мая днем температура воздуха прогреется до +13...+15 °C. Кроме того, возможен небольшой дождь.
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