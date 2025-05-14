Погода сегодня, 14 мая, в Украине — Укргидрометцентр

Люди идут по улице во время дождя. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Одессе на среду, 14 мая, дали синоптики. Будет переменная облачность. Ночью местами пройдут небольшие дожди.

Об этом во вторник, 13 мая, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Прогноз погоды" от Укргидрометцентра

"Территория Украины будет находиться в поле слабо пониженного давления, которое будет испытывать небольшие колебания. В воздушных пространствах над нами все еще будет хозяйничать прохладный влажный воздух с северных направлений, который днем при прогреве будет обусловливать увеличение облачности и небольшие дожди", — прогнозируют синоптики.

Преимущественно западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Ночная температура будет держаться в пределах +2...+7 °С, а дневная — +12...+17 °С. На высокогорье Карпат ожидается +5...+10 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет переменная облачность. Ночью местами пройдет небольшой дождь. Ветер будет дуть с запада со скоростью 5–10 м/с. На Киевщине ночью столбики термометров опустятся до +2...+7 °С, а днем потеплеет до +12...+17 °С. В столице ночная температура составит +4...+6 °С, а дневная — +14...+16 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 14 мая в Украине ожидаются периодические дожди. Без существенных осадков днем будет только в Киевской, Житомирской, Винницкой и Черкасской областях. В течение дня температура будет держаться в пределах +12...+18 °С. Теплее всего будет на Луганщине, холоднее всего — на Закарпатье.

В Киеве существенные осадки маловероятны. Ночью будет холодно, +3...+6 °С, а днем воздух может прогреться до +15...+16 °С.

Напомним, по прогнозу синоптиков, 14 мая в Украине будет прохладным. К тому же ожидаются дожди.

Также мы сообщали, что в Харькове 14 мая будет дождливо. Местами даже возможны грозы.