Погода сегодня, 14 мая, в Украине — Укргидрометцентр

Прохладно и с дождями — какая погода будет в Украине сегодня
Прогноз погоды в Одессе на среду, 14 мая, дали синоптики. Будет переменная облачность. Ночью местами пройдут небольшие дожди.
Об этом во вторник, 13 мая, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Какая погода будет в Украине 14 мая
"Территория Украины будет находиться в поле слабо пониженного давления, которое будет испытывать небольшие колебания. В воздушных пространствах над нами все еще будет хозяйничать прохладный влажный воздух с северных направлений, который днем при прогреве будет обусловливать увеличение облачности и небольшие дожди", — прогнозируют синоптики.
Преимущественно западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Ночная температура будет держаться в пределах +2...+7 °С, а дневная — +12...+17 °С. На высокогорье Карпат ожидается +5...+10 °С.
В Киеве и Киевской области будет переменная облачность. Ночью местами пройдет небольшой дождь. Ветер будет дуть с запада со скоростью 5–10 м/с. На Киевщине ночью столбики термометров опустятся до +2...+7 °С, а днем потеплеет до +12...+17 °С. В столице ночная температура составит +4...+6 °С, а дневная — +14...+16 °С.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 14 мая в Украине ожидаются периодические дожди. Без существенных осадков днем будет только в Киевской, Житомирской, Винницкой и Черкасской областях. В течение дня температура будет держаться в пределах +12...+18 °С. Теплее всего будет на Луганщине, холоднее всего — на Закарпатье.
В Киеве существенные осадки маловероятны. Ночью будет холодно, +3...+6 °С, а днем воздух может прогреться до +15...+16 °С.
Напомним, по прогнозу синоптиков, 14 мая в Украине будет прохладным. К тому же ожидаются дожди.
Также мы сообщали, что в Харькове 14 мая будет дождливо. Местами даже возможны грозы.
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