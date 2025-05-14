Прогноз магнітних бур на 14 травня — можливий радіаційний шторм

На Сонці шість спалахів — прогноз магнітних бур на сьогодні
У середу, 14 травня, на Землі не очікується магнітних бур. Протягом минулої доби сонячна активність була на низькому рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Прогноз магнітних бур на 14 травня
За останню добу на Сонці сталося шість спалахів класу С — такі спалахи сильно не впливають на Землю.
Очікується, що у середу геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу М.
Спалахи M-класу є середніми з великих спалахів й можуть викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі, а також сонячний радіаційний шторм.
Сонячна активність на 14 травня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 5%.
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 10%.
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%.
- Кількість сонячних плям — 14.
Як зменшити вплив магнітних бур на здоров’я
Для зменшення впливу магнітних бур на здоров'я метеозалежним радять дотримуватися таких порад:
- встановити режим сну;
- виконувати легкі фізичні вправи, прогулятися на свіжому повітрі або зайнятися йогою;
- збалансувати харчування;
- пити достатню кількість води;
- уникати стресу, медитувати або виконувати прості дихальні вправи;
- забезпечити спокійну обстановку та комфорт вдома.
Нагадаємо, в Україні сьогодні буде температура повітря до +12...+17 °С вдень.
За даними синоптиків, у деяких регіонах очікуються дощі та похолодання.
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