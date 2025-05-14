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На Сонці шість спалахів — прогноз магнітних бур на сьогодні

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Дата публікації: 14 травня 2025 12:23
Прогноз магнітних бур на 14 травня — можливий радіаційний шторм
Дівчина страждає через головний біль. Ілюстративне фото: Freepik

 У середу, 14 травня, на Землі не очікується магнітних бур. Протягом минулої доби сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Прогноз магнітних бур на 14 травня

За останню добу на Сонці сталося шість спалахів класу С — такі спалахи сильно не впливають на Землю.

Очікується, що у середу геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу М. 

Спалахи M-класу є середніми з великих спалахів й можуть викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі, а також сонячний радіаційний шторм.

Сонячна активність на 14 травня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 5%.
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 10%.
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%.
  • Кількість сонячних плям — 14.
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Головний біль у жінки. Фото: freepik

Як зменшити вплив магнітних бур на здоров’я

Для зменшення впливу магнітних бур на здоров'я метеозалежним радять дотримуватися таких порад:

  • встановити режим сну;
  • виконувати легкі фізичні вправи, прогулятися на свіжому повітрі або зайнятися йогою;
  • збалансувати харчування;
  • пити достатню кількість води;
  • уникати стресу, медитувати або виконувати прості дихальні вправи;
  • забезпечити спокійну обстановку та комфорт вдома.

Нагадаємо, в Україні сьогодні буде температура повітря до +12...+17 °С вдень.

За даними синоптиків, у деяких регіонах очікуються дощі та похолодання.

космос Сонце магнітні бурі головний біль Земля
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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