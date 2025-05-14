Прогноз магнітних бур на 14 травня — можливий радіаційний шторм

Дівчина страждає через головний біль. Ілюстративне фото: Freepik

У середу, 14 травня, на Землі не очікується магнітних бур. Протягом минулої доби сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Прогноз магнітних бур на 14 травня

За останню добу на Сонці сталося шість спалахів класу С — такі спалахи сильно не впливають на Землю.

Очікується, що у середу геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу М.

Спалахи M-класу є середніми з великих спалахів й можуть викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі, а також сонячний радіаційний шторм.

Сонячна активність на 14 травня

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%.

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 10%.

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%.

Кількість сонячних плям — 14.

Головний біль у жінки. Фото: freepik

Як зменшити вплив магнітних бур на здоров’я

Для зменшення впливу магнітних бур на здоров'я метеозалежним радять дотримуватися таких порад:

встановити режим сну;

виконувати легкі фізичні вправи, прогулятися на свіжому повітрі або зайнятися йогою;

збалансувати харчування;

пити достатню кількість води;

уникати стресу, медитувати або виконувати прості дихальні вправи;

забезпечити спокійну обстановку та комфорт вдома.

Нагадаємо, в Україні сьогодні буде температура повітря до +12...+17 °С вдень.

За даними синоптиків, у деяких регіонах очікуються дощі та похолодання.