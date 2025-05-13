Погода в Україні на завтра — де очікувати потепління

Люди гуляють містом. Фото: Новини.LIVE

У середу, 14 травня, в Україні погода буде доволі мінливою. У деяких регіонах очікуються дощі та похолодання.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.

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Погода на 14 травня від Укргідрометцентру

За прогнозами Укргідрометцентру, 14 травня територія України перебуватиме в полі слабко зниженого тиску, який зазнаватиме невеликих коливань.

В повітряних просторах над Україною все ще господарюватиме прохолодне вологе повітря з північних напрямків, яке вдень при прогріванні зумовлюватиме збільшення хмарності та невеликі дощі.

Погода в Україні на 14 травня. Фото: Укргідрометцентр​​​

У середу, 14 травня, очікується мінлива хмарність. Зокрема, пройдуть невеликі дощі (вночі місцями).

Вітер буде переважно західний, у межах 5-10 м/с. Температура вночі +2...+7 °С. Вдень буде дещо тепліше — +12...+17 °С, на високогір'ї Карпат +5...+10 °С.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Погода на 14 травня від Діденко

За прогнозами Наталки Діденко, 14 травня в Україні очікуються періодичні дощі. Хіба що вдень на Київщині, на Житомирщині, Вінниччині та Черкащині без істотних опадів.

У середу, 14 травня, температура повітря не зазнає особливих змін, впродовж дня завтра передбачається +12...+18 °С.

Найтепліше буде — на Луганщині. Натомість найхолодніше — на Закарпатті.

Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Водночас у Києві у середу суттєві опади малоймовірні. Вночі холодно, +3...+6 °С. Вдень при проясненнях повітря може прогрітися до +15... +16 °С.

Синоптики вже попереджали про заморозки та опади у вигляді дощу.

Крім того, ми повідомляли, якою буде погода в Україні протягом тижня 12-18 травня.