Погода в Украине на завтра - где ожидать потепления

Люди гуляют по городу. Фото: Новини.LIVE

В среду, 14 мая, в Украине погода будет довольно переменчивой. В некоторых регионах ожидаются дожди и похолодание.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко.

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Погода на 14 мая от Укргидрометцентра

По прогнозам Укргидрометцентра, 14 мая территория Украины будет находиться в поле слабо пониженного давления, которое будет испытывать небольшие колебания.

В воздушных пространствах над Украиной все еще будет хозяйничать прохладный влажный воздух с северных направлений, который днем при прогреве будет обусловливать увеличение облачности и небольшие дожди.

Погода в Украине на 14 мая. Фото: Укргидрометцентр

В среду, 14 мая, ожидается переменная облачность. В частности, пройдут небольшие дожди (ночью местами).

Ветер будет преимущественно западный, в пределах 5-10 м/с. Температура ночью +2...+7 °С. Днем будет несколько теплее — +12...+17 °С, на высокогорье Карпат +5...+10 °С.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Погода на 14 мая от Диденко

По прогнозам Наталки Диденко, 14 мая в Украине ожидаются периодические дожди. Разве что днем в Киевской, Житомирской, Винницкой и Черкасской областях без существенных осадков.

В среду, 14 мая, температура воздуха не претерпит особых изменений, в течение дня завтра предполагается +12...+18 °С.

Теплее всего будет — в Луганской области. Холоднее всего — на Закарпатье.

Скриншот сообщения Диденко/Facebook

В то же время в Киеве в среду существенные осадки маловероятны. Ночью холодно, +3...+6 °С. Днем при прояснениях воздух может прогреться до +15... +16 °С.

Синоптики уже предупреждали о заморозках и осадках в виде дождя.

Кроме того, мы сообщали, какой будет погода в Украине в течение недели 12-18 мая.