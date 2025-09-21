Магнитные бури 21 сентября - прогноз для метеозависимых

На Солнце более 60 пятен — чего ожидать метеозависимым
В воскресенье, 21 сентября, по прогнозам специалистов, существенных магнитных бурь не ожидается. В течение последних суток солнечная активность оставалась низкой.
Об этом сообщили астросиноптики Meteoprog.
Магнитные бури 21 сентября
За минувшие сутки на Солнце произошли семь вспышек класса С. Такие вспышки существенно не влияют на Землю. Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет спокойного уровня. Солнечная активность останется низкой с вероятностью вспышек М-класса.
Солнечная активность на 21 сентября:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
- Количество солнечных пятен — 62
Как магнитные бури влияют на самочувствие
Медики напоминают, что даже умеренные магнитные колебания могут ощущаться метеозависимыми людьми. Чаще всего во время магнитных бурь наблюдается головная боль, повышенная утомляемость, раздражительность и проблемы со сном.
У чувствительных лиц возможно колебание артериального давления, головокружение или снижение концентрации. Врачи советуют в такие дни больше отдыхать, избегать переутомления, пить достаточно воды и по возможности ограничивать стрессовые нагрузки. Также стоит воздержаться от курения и злоупотребления алкоголем.
Напомним, мы писали, какие дни в сентябре будут опасными из-за магнитных бурь.
Также синоптик Наталья Диденко рассказала, как погода может влиять на людей. Она объяснила, когда приближается атмосферный фронт или циклон, то резко падает атмосферное давление, в результате чего люди с проблемами с артериальным давлением могут почувствовать это.
