На Солнце более 60 пятен — чего ожидать метеозависимым

На Солнце более 60 пятен — чего ожидать метеозависимым

Ua ru
Дата публикации 21 сентября 2025 14:33
Магнитные бури 21 сентября - прогноз для метеозависимых
Головная боль у женщины. Фото: Depositphotos

В воскресенье, 21 сентября, по прогнозам специалистов, существенных магнитных бурь не ожидается. В течение последних суток солнечная активность оставалась низкой.

Об этом сообщили астросиноптики Meteoprog.


Читайте также:

Магнитные бури 21 сентября

За минувшие сутки на Солнце произошли семь вспышек класса С. Такие вспышки существенно не влияют на Землю. Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет спокойного уровня. Солнечная активность останется низкой с вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 21 сентября:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
  • Количество солнечных пятен — 62

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Медики напоминают, что даже умеренные магнитные колебания могут ощущаться метеозависимыми людьми. Чаще всего во время магнитных бурь наблюдается головная боль, повышенная утомляемость, раздражительность и проблемы со сном.

У чувствительных лиц возможно колебание артериального давления, головокружение или снижение концентрации. Врачи советуют в такие дни больше отдыхать, избегать переутомления, пить достаточно воды и по возможности ограничивать стрессовые нагрузки. Также стоит воздержаться от курения и злоупотребления алкоголем.

Напомним, мы писали, какие дни в сентябре будут опасными из-за магнитных бурь.

Также синоптик Наталья Диденко рассказала, как погода может влиять на людей. Она объяснила, когда приближается атмосферный фронт или циклон, то резко падает атмосферное давление, в результате чего люди с проблемами с артериальным давлением могут почувствовать это.

Людмила Войтюк
Автор:
Людмила Войтюк
