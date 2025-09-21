Відео
Головна Метео На Сонці понад 60 плям — чого очікувати метеозалежним

На Сонці понад 60 плям — чого очікувати метеозалежним

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 14:33
Магнітні бурі 21 вересня — прогноз для метеозалежних
Головний біль у жінки. Фото: Depositphotos

У неділю, 21 вересня, за прогнозами фахівців, істотних магнітних бур не очікується. Протягом останньої доби сонячна активність залишалася низькою.

Про це повідомили астросиноптики Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 21 вересня

За минулу добу на Сонці сталися сім спалахів класу С. Такі спалахи суттєво не впливають на Землю. Очікується, що в суботу геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність залишиться низькою з імовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 21 вересня:

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%
  • Кількість сонячних плям — 62.

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Медики нагадують, що навіть помірні магнітні коливання можуть відчуватися метеозалежними людьми. Найчастіше під час магнітних бур спостерігається головний біль, підвищена втомлюваність, дратівливість та проблеми зі сном.

У чутливих осіб можливе коливання артеріального тиску, запаморочення або зниження концентрації. Лікарі радять у такі дні більше відпочивати, уникати перевтоми, пити достатньо води та по можливості обмежувати стресові навантаження. Також варто втриматися від куріння та зловживання алкоголем.

Нагадаємо, ми писали, які дні у вересні будуть небезпечними через магнітні бурі.

Також синоптикиня Наталка Діденко розповіла, як погода може впливати на людей. Вона пояснила, коли наближається атмосферний фронт або циклон, то різко падає атмосферний тиск, внаслідок чого люди з проблемами з артеріальним тиском можуть відчути це. 

Сонце магнітні бурі головний біль метеозалежність Земля
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
