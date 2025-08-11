Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео На Солнце более 40 пятен — прогноз магнитных бурь на сегодня

На Солнце более 40 пятен — прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 11:16
Прогноз магнитных бурь на 11 августа
Головная боль. Фото: freepik.com

В понедельник, 11 августа, существенных магнитных бурь на Земле не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность оставалась на умеренном уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

Реклама
Читайте также:

Магнитные бури 11 августа

За это время на Солнце зафиксировано семь вспышек класса C и три вспышки класса M, самая большая из которых М1,7.

"Солнечные вспышки M-класса относятся к средним по мощности. Вспышка М1,7 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также возможен солнечный радиационный шторм", — говорится в сообщении.

Кроме того, ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет колебаться от нестабильного до активного уровня. Солнечная активность будет оставаться умеренной, с небольшой вероятностью возникновения вспышки Х-класса.

Солнечная активность 11 августа

  • Малый геомагнитный шторм — 20%;
  • Большой геомагнитный шторм — 5%;
  • Вспышка на Солнце M-класса — 55%;
  • Вспышка X-класса — 10%;
  • Количество солнечных пятен — 41.

Как магнитные бури влияют на здоровье

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения об их возможности помогают заранее контролировать факторы риска сердечно-сосудистых осложнений в дни, предшествующие таким явлениям.

Напомним, мы рассказывали прогноз магнитных бурь на август 2025.

Сегодня в Украине местами будут осадки, сильные порывы ветра, а температура несколько снизится, хотя не везде. Значительная часть Украины будет под влиянием холодного атмосферного фронта.

Солнце магнитные бури прогнозы головная боль Земля
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации