Прогноз магнитных бурь на 11 августа

Головная боль. Фото: freepik.com

В понедельник, 11 августа, существенных магнитных бурь на Земле не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность оставалась на умеренном уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

Реклама

Читайте также:

Магнитные бури 11 августа

За это время на Солнце зафиксировано семь вспышек класса C и три вспышки класса M, самая большая из которых М1,7.

"Солнечные вспышки M-класса относятся к средним по мощности. Вспышка М1,7 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также возможен солнечный радиационный шторм", — говорится в сообщении.

Кроме того, ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет колебаться от нестабильного до активного уровня. Солнечная активность будет оставаться умеренной, с небольшой вероятностью возникновения вспышки Х-класса.

Солнечная активность 11 августа

Малый геомагнитный шторм — 20%;

Большой геомагнитный шторм — 5%;

Вспышка на Солнце M-класса — 55%;

Вспышка X-класса — 10%;

Количество солнечных пятен — 41.

Как магнитные бури влияют на здоровье

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения об их возможности помогают заранее контролировать факторы риска сердечно-сосудистых осложнений в дни, предшествующие таким явлениям.

Напомним, мы рассказывали прогноз магнитных бурь на август 2025.

Сегодня в Украине местами будут осадки, сильные порывы ветра, а температура несколько снизится, хотя не везде. Значительная часть Украины будет под влиянием холодного атмосферного фронта.