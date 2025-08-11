Відео
Головна Метео На Сонці понад 40 плям — прогноз магнітних бур на сьогодні

На Сонці понад 40 плям — прогноз магнітних бур на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 11:16
Прогноз магнітних бур на 11 серпня
Головний біль. Фото: freepik.com

У понеділок, 11 серпня, суттєвих магнітних бур на Землі не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність залишалася на помірному рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

Реклама
Читайте також:

Магнітні бурі 11 серпня

За цей час на Сонці зафіксовано сім спалахів класу C та три спалахи класу M, найбільший з яких М1,7.

"Сонячні спалахи M-класу належать до середніх за потужністю. Спалах М1,7 може спричинити невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також можливий сонячний радіаційний шторм", — йдеться в повідомленні.

Крім того, очікується, що в понеділок геомагнітне поле коливатиметься від нестабільного до активного рівня. Сонячна активність залишатиметься помірною, із невеликою ймовірністю виникнення спалаху Х-класу.

Сонячна активність 11 серпня

  • Малий геомагнітний шторм — 20%;
  • Великий геомагнітний шторм — 5%;
  • Спалах на Сонці M-класу — 55%;
  • Спалах X-класу — 10%;
  • Кількість сонячних плям — 41.

Як магнітні бурі впливають на здоров'я

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про їх можливість допомагають заздалегідь контролювати фактори ризику серцево-судинних ускладнень у дні, що передують таким явищам.

Нагадаємо, ми розповідали прогноз магнітних бур на серпень 2025.

Сьогодні в Україні місцями будуть опади, сильні пориви вітру, а температура дещо знизиться, хоча не всюди. Значна частина України буде під впливом холодного атмосферного фронту.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
