Прогноз магнітних бур на 11 серпня

На Сонці понад 40 плям — прогноз магнітних бур на сьогодні
У понеділок, 11 серпня, суттєвих магнітних бур на Землі не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність залишалася на помірному рівні.
Магнітні бурі 11 серпня
За цей час на Сонці зафіксовано сім спалахів класу C та три спалахи класу M, найбільший з яких М1,7.
"Сонячні спалахи M-класу належать до середніх за потужністю. Спалах М1,7 може спричинити невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також можливий сонячний радіаційний шторм", — йдеться в повідомленні.
Крім того, очікується, що в понеділок геомагнітне поле коливатиметься від нестабільного до активного рівня. Сонячна активність залишатиметься помірною, із невеликою ймовірністю виникнення спалаху Х-класу.
Сонячна активність 11 серпня
- Малий геомагнітний шторм — 20%;
- Великий геомагнітний шторм — 5%;
- Спалах на Сонці M-класу — 55%;
- Спалах X-класу — 10%;
- Кількість сонячних плям — 41.
Як магнітні бурі впливають на здоров'я
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про їх можливість допомагають заздалегідь контролювати фактори ризику серцево-судинних ускладнень у дні, що передують таким явищам.
