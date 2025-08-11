Прогноз магнітних бур на 11 серпня

Головний біль. Фото: freepik.com

У понеділок, 11 серпня, суттєвих магнітних бур на Землі не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність залишалася на помірному рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

Магнітні бурі 11 серпня

За цей час на Сонці зафіксовано сім спалахів класу C та три спалахи класу M, найбільший з яких М1,7.

"Сонячні спалахи M-класу належать до середніх за потужністю. Спалах М1,7 може спричинити невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також можливий сонячний радіаційний шторм", — йдеться в повідомленні.

Крім того, очікується, що в понеділок геомагнітне поле коливатиметься від нестабільного до активного рівня. Сонячна активність залишатиметься помірною, із невеликою ймовірністю виникнення спалаху Х-класу.

Сонячна активність 11 серпня

Малий геомагнітний шторм — 20%;

Великий геомагнітний шторм — 5%;

Спалах на Сонці M-класу — 55%;

Спалах X-класу — 10%;

Кількість сонячних плям — 41.

Як магнітні бурі впливають на здоров'я

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про їх можливість допомагають заздалегідь контролювати фактори ризику серцево-судинних ускладнень у дні, що передують таким явищам.

