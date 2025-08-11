Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Дощ та вітер, але не всюди — прогноз погоди на сьогодні

Дощ та вітер, але не всюди — прогноз погоди на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 06:25
Синоптики спрогнозували сьогодні дощову погоду, але не в кожному регіоні України
Дівчина під парасолькою під дощем. Фото: pexels.com

Погода в Україні сьогодні прогнозується хмарною, але з проясненнями. Синоптики попереджають, що місцями будуть опади, сильні пориви вітру, а температура дещо знизиться, хоча не всюди.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

Реклама
Читайте також:

Прогноз на 11 серпня від Укргідрометцентру

Метеорологи прогнозують, що вдень на Лівобережжі слід очікувати на короткочасні дощі й навіть з грозами. На всій іншій території України опадів не буде.

Прогноз погоди в Україні на 11 серпня
Погода в Україні 11 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер південно-західного напрямку швидкістю 7-12 метрів на секунду. У північно-східній частині можуть бути пориви до 20 метрів на секунду.

Температура повітря на півдні +28...+33. На решті території до +20 °С. У більшості західних, північних та Вінницькій областях +20...+25 °С.

Прогноз від Наталки Діденко

Метеорологиня інформує, що сьогодні значна частина України буде під впливом холодного атмосферного фронту. Отже, спека має спасти й середня температура знизиться до +21...+29 °С. У південній частині буде +29...+32 °С.

Погода в Україні 11 серпня
Атмосферний фронт. Фото: t.me/PohodaNatalka

Проте вранці, за прогнозом Діденко, дощі очікуються на заході, півночі та у центральних областях. Вдень переважно без опадів, лише можливі на Лівобережжі.

У Києві температура повітря протягом дня буде +22...+24 °С. Опадів вдень не буде. 

Нагадаємо, сьогодні на Харківщині очікується мінлива погода. Синоптики прогнозують дощі та грози.

Також синоптики спрогнозували погоду на тиждень. За їхніми даними, в Україні з 11 по 17 серпня очікується переважно суха і малохмарна погода, яку забезпечить вплив антициклону. 

Укргідрометцентр прогнози Наталка Діденко синоптик прогноз погоди метеоролог
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації