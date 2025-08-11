Синоптики спрогнозували сьогодні дощову погоду, але не в кожному регіоні України

Дівчина під парасолькою під дощем. Фото: pexels.com

Погода в Україні сьогодні прогнозується хмарною, але з проясненнями. Синоптики попереджають, що місцями будуть опади, сильні пориви вітру, а температура дещо знизиться, хоча не всюди.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

Прогноз на 11 серпня від Укргідрометцентру

Метеорологи прогнозують, що вдень на Лівобережжі слід очікувати на короткочасні дощі й навіть з грозами. На всій іншій території України опадів не буде.

Вітер південно-західного напрямку швидкістю 7-12 метрів на секунду. У північно-східній частині можуть бути пориви до 20 метрів на секунду.

Температура повітря на півдні +28...+33. На решті території до +20 °С. У більшості західних, північних та Вінницькій областях +20...+25 °С.

Прогноз від Наталки Діденко

Метеорологиня інформує, що сьогодні значна частина України буде під впливом холодного атмосферного фронту. Отже, спека має спасти й середня температура знизиться до +21...+29 °С. У південній частині буде +29...+32 °С.

Проте вранці, за прогнозом Діденко, дощі очікуються на заході, півночі та у центральних областях. Вдень переважно без опадів, лише можливі на Лівобережжі.

У Києві температура повітря протягом дня буде +22...+24 °С. Опадів вдень не буде.

Нагадаємо, сьогодні на Харківщині очікується мінлива погода. Синоптики прогнозують дощі та грози.

Також синоптики спрогнозували погоду на тиждень. За їхніми даними, в Україні з 11 по 17 серпня очікується переважно суха і малохмарна погода, яку забезпечить вплив антициклону.