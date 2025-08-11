Видео
Главная Метео Дождь и ветер, но не везде — прогноз погоды на сегодня

Дождь и ветер, но не везде — прогноз погоды на сегодня

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 06:25
Синоптики спрогнозировали сегодня дождливую погоду, но не в каждом регионе Украины
Девушка под зонтиком под дождем. Фото: pexels.com

Погода в Украине сегодня прогнозируется облачной, но с прояснениями. Синоптики предупреждают, что местами будут осадки, сильные порывы ветра, а температура несколько снизится, хотя не везде.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

Прогноз на 11 августа от Укргидрометцентра

Метеорологи прогнозируют, что днем на Левобережье следует ожидать кратковременные дожди и даже с грозами. На всей остальной территории Украины осадков не будет.

Прогноз погоди в Україні на 11 серпня
Погода в Украине 11 августа. Фото: Укргидрометцентр

Ветер юго-западного направления скоростью 7-12 метров в секунду. В северо-восточной части могут быть порывы до 20 метров в секунду.

Температура воздуха на юге +28...+33. На остальной территории до +20 °С. В большинстве западных, северных и Винницкой областях +20...+25 °С.

Прогноз от Наталки Диденко

Метеоролог информирует, что сегодня значительная часть Украины будет под влиянием холодного атмосферного фронта. Следовательно, жара должна спасть и средняя температура снизится до +21...+29 °С. В южной части будет +29...+32 °С.

Погода в Україні 11 серпня
Атмосферный фронт. Фото: t.me/PohodaNatalka

Однако утром, по прогнозу Диденко, дожди ожидаются на западе, севере и в центральных областях. Днем преимущественно без осадков, лишь возможны на Левобережье.

В Киеве температура воздуха в течение дня будет +22...+24 °С. Осадков днем не будет.

Напомним, сегодня на Харьковщине ожидается переменчивая погода. Синоптики прогнозируют дожди и грозы.

Также синоптики спрогнозировали погоду на неделю. По их данным, в Украине с 11 по 17 августа ожидается преимущественно сухая и малооблачная погода, которую обеспечит влияние антициклона.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
