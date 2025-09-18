Видео
Главная Метео На Солнце заметили десятки пятен — прогноз магнитных бурь

На Солнце заметили десятки пятен — прогноз магнитных бурь

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 14:30
Магнитные бури 18 сентября — прогноз для метеозависимых
Плохое самочувствие. Фото: Pexels

В четверг, 18 сентября, по прогнозам специалистов, существенных магнитных бурь не ожидается. В течение последних суток солнечная активность оставалась низкой.

Об этом сообщили астросиноптики Meteoprog.



Магнитные бури 18 сентября

На поверхности Солнца была зафиксирована всего одна вспышка класса С, которая не оказывает значительного влияния на Землю. В этот день геомагнитное поле будет находиться в пределах от спокойного до неустойчивого уровня. При этом солнечная активность, по оценкам ученых, будет оставаться низкой, хотя и сохраняется вероятность вспышек М-класса.

Солнечная активность на 18 сентября:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
  • Количество солнечных пятен — 40

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Медики напоминают, что даже умеренные магнитные колебания могут ощущаться метеозависимыми людьми. Чаще всего во время магнитных бурь наблюдается головная боль, повышенная утомляемость, раздражительность и проблемы со сном.

У чувствительных лиц возможно колебание артериального давления, головокружение или снижение концентрации. Врачи советуют в такие дни больше отдыхать, избегать переутомления, пить достаточно воды и по возможности ограничивать стрессовые нагрузки. Также стоит воздержаться от курения и злоупотребления алкоголем.





космос Солнце магнитные бури прогнозы плохое самочувствие
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
