Магнітні бурі 18 вересня — прогноз для метеозалежних

У четвер, 18 вересня, за прогнозами фахівців, істотних магнітних бур не очікується. Протягом останньої доби сонячна активність залишалася низькою.

Про це повідомили астросиноптики Meteoprog.

Магнітні бурі 18 вересня

На поверхні Сонця було зафксовано всього один спалах класу С, який не має значного впливу на Землю. У цей день геомагнітне поле перебуватиме у межах від спокійного до нестійкого рівня. При цьому сонячна активність, за оцінками вчених, залишатиметься низькою, хоча й зберігається ймовірність спалахів М-класу.

Сонячна активність на 18 вересня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%

Кількість сонячних плям — 40

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Медики нагадують, що навіть помірні магнітні коливання можуть відчуватися метеозалежними людьми. Найчастіше під час магнітних бур спостерігається головний біль, підвищена втомлюваність, дратівливість та проблеми зі сном.

У чутливих осіб можливе коливання артеріального тиску, запаморочення або зниження концентрації. Лікарі радять у такі дні більше відпочивати, уникати перевтоми, пити достатньо води та по можливості обмежувати стресові навантаження. Також варто втриматися від куріння та зловживання алкоголем.

