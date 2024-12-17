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На Солнце заметили активность — прогноз магнитных бурь на сегодня

17 декабря 2024 11:35
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнитные бури 17 декабря — прогнозы от специалистов
Женщина страдает от магнитных бурь. Фото: Pexels
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Во вторник, 17 декабря, на Земле не прогнозируют существенных магнитных бурь. Однако магнитосфера земли будет находиться в возбужденном состоянии.

Об этом сообщает Meteoprog.

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В течение последних суток солнечная активность находилась на умеренном уровне. Зафиксировано девять вспышек класса С и одна вспышка средней мощности класса М3. Вспышки М-класса относятся к категории средних по интенсивности, а М3-вспышка может повлечь за собой незначительные радиопомехи на дневной стороне Земли. Существует возможность возникновения солнечного радиационного шторма.

По прогнозам, во вторник геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до активного уровня. Ожидается низкая солнечная активность, однако существует вероятность повторных вспышек класса М.

Магнитные бури 17 декабря
Мужчина страдает от магнитной бури. Фото: Pexels

Солнечная активность на 17 декабря:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 15%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 33

Как позаботиться о себе во время магнитных бурь

Магнитные бури могут влиять на самочувствие многих людей, вызывая головные боли, усталость, бессонницу, снижение концентрации и изменения в настроении. Вот несколько советов, как минимизировать негативное влияние:

  • Соблюдайте покой и избегайте стресса. Важно оставаться уравновешенными и избегать эмоциональных нагрузок. Упражняйте медитацию, йогу или дыхательные упражнения для расслабления.
  • Пейте больше воды. Во время магнитных бурь организм теряет больше воды. Пейте чистую воду, зеленый чай или травяные настои, чтобы поддержать водный баланс.
  • Сократите физические нагрузки. Избегайте тяжелых тренировок и интенсивной физической активности. Легкие упражнения, прогулки на свежем воздухе или растяжка будут более полезны.
  • Следите за артериальным давлением. Людям с хроническими заболеваниями или гипертонией следует регулярно проверять давление и иметь при себе необходимые лекарства.
  • Обеспечьте полноценный отдых. Соблюдайте режим сна: ложитесь спать до 22-23 часов. Создайте спокойную атмосферу в спальне и избегайте гаджетов перед сном.
  • Правильно питайтесь. Отдавайте предпочтение легкой пище с высоким содержанием витаминов и минералов: овощам, фруктам, орехам, рыбе, кашам. Исключите жирные, жареные блюда, алкоголь и кофеин.
  • Избегайте воздействия гаджетов и электроники. Магнитные бури усиливают воздействие электромагнитного излучения. Ограничьте время по телефону, компьютеру или телевизору.
  • Прогулки на открытом воздухе. Свежий воздух поможет уменьшить головные боли и улучшить настроение. Выбирайте парки, леса или водоемы для прогулок.
  • Принимайте витамины. Витамины группы В, магний, калий и витамин С помогут поддержать нервную систему и сосуды в нормальном состоянии.
  • Прислушивайтесь к своему организму. Если ухудшается самочувствие, отдохните, уменьшите нагрузку и обратитесь к врачу при необходимости.

Напомним, специалисты составили календарь магнитных бурь на декабрь — какие дни будут самыми опасными для метеозависимых. Также врач объяснил, как легко уснуть без применения препаратов.

космос самочувствие магнитные бури прогнозы Земля

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