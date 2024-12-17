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На Сонці помітили активність — прогноз магнітних бур на сьогодні

17 грудня 2024 11:35
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнітні бурі 17 грудня — прогнози від фахівців
Жінка страждає від магнітних бур. Фото: Pexels
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

У вівторок, 17 грудня, на Землі не прогнозують суттєвих магнітних бур. Проте магнітосфера землі перебуватиме у збудженому стані. 

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 17 грудня

Протягом останньої доби сонячна активність перебувала на помірному рівні. Зафіксовано дев'ять спалахів класу С та один спалах середньої потужності класу М3. Спалахи М-класу належать до категорії середніх за інтенсивністю, а М3-спалах може спричинити незначні радіоперешкоди на денній стороні Землі. Існує ймовірність виникнення сонячного радіаційного шторму.

За прогнозами, у вівторок геомагнітне поле коливатиметься від спокійного до активного рівня. Очікується низька сонячна активність, проте існує ймовірність повторних спалахів класу М.

Магнітні бурі 17 грудня
Чоловік страждає від магнітної бурі. Фото: Pexels

Сонячна активність на 17 грудня:

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 15%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
  • Кількість сонячних плям — 33

Як попіклуватися про себе під час магнітних бур

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття багатьох людей, викликаючи головний біль, втому, безсоння, зниження концентрації та зміни в настрої. Ось кілька порад, як мінімізувати негативний вплив:

  • Дотримуйтеся спокою та уникайте стресу. Важливо залишатися врівноваженими та уникати емоційних навантажень. Практикуйте медитацію, йогу або дихальні вправи для розслаблення.
  • Пийте більше води. Під час магнітних бур організм втрачає більше рідини. Пийте чисту воду, зелений чай або трав'яні настої, щоб підтримати водний баланс.
  • Скоротіть фізичні навантаження. Уникайте важких тренувань та інтенсивної фізичної активності. Легкі вправи, прогулянки на свіжому повітрі або розтяжка будуть більш корисними.
  • Слідкуйте за артеріальним тиском. Людям із хронічними захворюваннями або гіпертонією слід регулярно перевіряти тиск та мати при собі необхідні ліки.
  • Забезпечте повноцінний відпочинок Дотримуйтеся режиму сну: лягайте спати до 22-23 години. Створіть спокійну атмосферу у спальні та уникайте гаджетів перед сном.
  • Правильно харчуйтеся. Віддавайте перевагу легкій їжі з високим вмістом вітамінів і мінералів: овочам, фруктам, горіхам, рибі, кашам. Виключіть жирні, смажені страви, алкоголь і кофеїн.
  • Уникайте впливу гаджетів і електроніки. Магнітні бурі посилюють вплив електромагнітного випромінювання. Обмежте час за телефоном, комп'ютером чи телевізором.
  • Прогулянки на свіжому повітрі. Свіже повітря допоможе зменшити головний біль та покращити настрій. Обирайте парки, ліси чи водойми для прогулянок.
  • Приймайте вітаміни. Вітаміни групи В, магній, калій і вітамін С допоможуть підтримати нервову систему та судини в нормальному стані.
  • Прислухайтеся до свого організму. Якщо самопочуття погіршується, відпочиньте, зменшіть навантаження та зверніться до лікаря за необхідності.

Нагадаємо, фахівці склали календар магнітних бур на грудень — які дні будуть найнебезпечнішими для метеозалежних. Також лікар пояснив, як легко заснути без вживання препаратів. 

космос самопочуття магнітні бурі прогнози Земля

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