Магнітні бурі 17 грудня — прогнози від фахівців

На Сонці помітили активність — прогноз магнітних бур на сьогодні
У вівторок, 17 грудня, на Землі не прогнозують суттєвих магнітних бур. Проте магнітосфера землі перебуватиме у збудженому стані.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 17 грудня
Протягом останньої доби сонячна активність перебувала на помірному рівні. Зафіксовано дев'ять спалахів класу С та один спалах середньої потужності класу М3. Спалахи М-класу належать до категорії середніх за інтенсивністю, а М3-спалах може спричинити незначні радіоперешкоди на денній стороні Землі. Існує ймовірність виникнення сонячного радіаційного шторму.
За прогнозами, у вівторок геомагнітне поле коливатиметься від спокійного до активного рівня. Очікується низька сонячна активність, проте існує ймовірність повторних спалахів класу М.
Сонячна активність на 17 грудня:
- Можливість малого геомагнітного шторму — 15%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
- Кількість сонячних плям — 33
Як попіклуватися про себе під час магнітних бур
Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття багатьох людей, викликаючи головний біль, втому, безсоння, зниження концентрації та зміни в настрої. Ось кілька порад, як мінімізувати негативний вплив:
- Дотримуйтеся спокою та уникайте стресу. Важливо залишатися врівноваженими та уникати емоційних навантажень. Практикуйте медитацію, йогу або дихальні вправи для розслаблення.
- Пийте більше води. Під час магнітних бур організм втрачає більше рідини. Пийте чисту воду, зелений чай або трав'яні настої, щоб підтримати водний баланс.
- Скоротіть фізичні навантаження. Уникайте важких тренувань та інтенсивної фізичної активності. Легкі вправи, прогулянки на свіжому повітрі або розтяжка будуть більш корисними.
- Слідкуйте за артеріальним тиском. Людям із хронічними захворюваннями або гіпертонією слід регулярно перевіряти тиск та мати при собі необхідні ліки.
- Забезпечте повноцінний відпочинок Дотримуйтеся режиму сну: лягайте спати до 22-23 години. Створіть спокійну атмосферу у спальні та уникайте гаджетів перед сном.
- Правильно харчуйтеся. Віддавайте перевагу легкій їжі з високим вмістом вітамінів і мінералів: овочам, фруктам, горіхам, рибі, кашам. Виключіть жирні, смажені страви, алкоголь і кофеїн.
- Уникайте впливу гаджетів і електроніки. Магнітні бурі посилюють вплив електромагнітного випромінювання. Обмежте час за телефоном, комп'ютером чи телевізором.
- Прогулянки на свіжому повітрі. Свіже повітря допоможе зменшити головний біль та покращити настрій. Обирайте парки, ліси чи водойми для прогулянок.
- Приймайте вітаміни. Вітаміни групи В, магній, калій і вітамін С допоможуть підтримати нервову систему та судини в нормальному стані.
- Прислухайтеся до свого організму. Якщо самопочуття погіршується, відпочиньте, зменшіть навантаження та зверніться до лікаря за необхідності.
Нагадаємо, фахівці склали календар магнітних бур на грудень — які дні будуть найнебезпечнішими для метеозалежних. Також лікар пояснив, як легко заснути без вживання препаратів.
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