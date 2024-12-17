Магнітні бурі 17 грудня — прогнози від фахівців

Жінка страждає від магнітних бур. Фото: Pexels

У вівторок, 17 грудня, на Землі не прогнозують суттєвих магнітних бур. Проте магнітосфера землі перебуватиме у збудженому стані.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 17 грудня

Протягом останньої доби сонячна активність перебувала на помірному рівні. Зафіксовано дев'ять спалахів класу С та один спалах середньої потужності класу М3. Спалахи М-класу належать до категорії середніх за інтенсивністю, а М3-спалах може спричинити незначні радіоперешкоди на денній стороні Землі. Існує ймовірність виникнення сонячного радіаційного шторму.

За прогнозами, у вівторок геомагнітне поле коливатиметься від спокійного до активного рівня. Очікується низька сонячна активність, проте існує ймовірність повторних спалахів класу М.

Чоловік страждає від магнітної бурі. Фото: Pexels

Сонячна активність на 17 грудня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 15%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 33

Як попіклуватися про себе під час магнітних бур

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття багатьох людей, викликаючи головний біль, втому, безсоння, зниження концентрації та зміни в настрої. Ось кілька порад, як мінімізувати негативний вплив:

Дотримуйтеся спокою та уникайте стресу. Важливо залишатися врівноваженими та уникати емоційних навантажень. Практикуйте медитацію, йогу або дихальні вправи для розслаблення.

Пийте більше води. Під час магнітних бур організм втрачає більше рідини. Пийте чисту воду, зелений чай або трав'яні настої, щоб підтримати водний баланс.

Скоротіть фізичні навантаження. Уникайте важких тренувань та інтенсивної фізичної активності. Легкі вправи, прогулянки на свіжому повітрі або розтяжка будуть більш корисними.

Слідкуйте за артеріальним тиском. Людям із хронічними захворюваннями або гіпертонією слід регулярно перевіряти тиск та мати при собі необхідні ліки.

Забезпечте повноцінний відпочинок Дотримуйтеся режиму сну: лягайте спати до 22-23 години. Створіть спокійну атмосферу у спальні та уникайте гаджетів перед сном.

Правильно харчуйтеся. Віддавайте перевагу легкій їжі з високим вмістом вітамінів і мінералів: овочам, фруктам, горіхам, рибі, кашам. Виключіть жирні, смажені страви, алкоголь і кофеїн.

Уникайте впливу гаджетів і електроніки. Магнітні бурі посилюють вплив електромагнітного випромінювання. Обмежте час за телефоном, комп'ютером чи телевізором.

Прогулянки на свіжому повітрі. Свіже повітря допоможе зменшити головний біль та покращити настрій. Обирайте парки, ліси чи водойми для прогулянок.

Приймайте вітаміни. Вітаміни групи В, магній, калій і вітамін С допоможуть підтримати нервову систему та судини в нормальному стані.

Прислухайтеся до свого організму. Якщо самопочуття погіршується, відпочиньте, зменшіть навантаження та зверніться до лікаря за необхідності.

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