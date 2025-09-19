Видео
На солнце заметили 49 вспышек — прогноз магнитных бурь

На солнце заметили 49 вспышек — прогноз магнитных бурь

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 10:43
Магнитные бури 19 сентября — прогноз для метеозависимых
Головокружение. Фото: Pexels

В пятницу, 19 сентября, серьезных магнитных бурь в Украине не прогнозируется. По данным специалистов, в течение последних суток солнечная активность оставалась низкой.

Об этом сообщает Meteoprog.

Магнитные бури 19 сентября

На Солнце было зафиксировано четыре вспышки класса С, однако они не представляют существенной угрозы для Земли.

null
Ухудшение самочувствия. Фото: Pexels

Солнечная активность на 19 сентября:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
  • Количество солнечных пятен — 49.

Ожидается, что геомагнитное поле в этот день будет стабильным и не вызовет значительных колебаний. Прогноз также свидетельствует о низком уровне солнечной активности с небольшой вероятностью вспышек класса М.

Как минимизировать влияние магнитных бурь на организм

Врачи напоминают, что магнитные бури могут влиять на самочувствие, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Своевременные предупреждения позволяют снизить риски инфарктов и инсультов.

Чтобы минимизировать возможное влияние магнитных колебаний на организм, следует придерживаться простых советов.

Если прогнозируют серьезные геомагнитные бури, лучше избегать чрезмерных физических нагрузок, полноценно отдыхать и высыпаться. Также надо уделить внимание питанию. Пейте достаточное количество воды, откажитесь от алкоголя, жирной тяжелой пищи и чрезмерного количества кофеина.

Напомним, астросиноптики назвали даты, когда будут сильные магнитные бури в сентябре.

Между тем в Украине прогнозируют внезапное потепление на несколько дней.

