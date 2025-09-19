Відео
На сонці помітили 49 спалахів — прогноз магнітних бур

На сонці помітили 49 спалахів — прогноз магнітних бур

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 10:43
Магнітні бурі 19 вересня — прогноз для метеозалежних
Запаморочення. Фото: Pexels

У п’ятницю, 19 вересня, серйозних магнітних бур в Україні не прогнозується. За даними фахівців, протягом останньої доби сонячна активність залишалася низькою.

Про це повідомляє Meteoprog.

Магнітні бурі 19 вересня

На Сонці було зафіксовано чотири спалахи класу С, однак вони не становлять суттєвої загрози для Землі.

null
Погіршення самопочуття. Фото: Pexels

Сонячна активність на 19 вересня:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%;
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%;
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
  • Кількість сонячних плям — 49.

Очікується, що геомагнітне поле у цей день буде стабільним і не спричинить значних коливань. Прогноз також свідчить про низький рівень сонячної активності з невеликою ймовірністю спалахів класу М.

Як мінімізувати вплив магнітних бур на організм

Лікарі нагадують, що магнітні бурі можуть впливати на самопочуття, особливо у людей із серцево-судинними захворюваннями. Вчасні попередження дозволяють знизити ризики інфарктів та інсультів.

Щоб мінімізувати можливий вплив магнітних коливань на організм, варто дотримуватися простих порад.

Якщо прогнозують серйозні геомагнітні бурі, краще уникати надмірних фізичних навантажень, повноцінно відпочивати та висипатися. Також треба приділити увагу харчуванню. Пийте достатню кількість води, відмовтеся від алкоголю, жирної важкої їжі й надмірної кількості кофеїну.

Нагадаємо, астросиноптики назвали дати, коли будуть сильні магнітні бурі у вересні

Тим часом в Україні прогнозують раптове потепління на декілька днів.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
