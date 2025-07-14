Магнитные бури 14 июля - прогноз для метеозависимых

На Солнце заметили 19 вспышек — прогноз магнитных бурь на сегодня
В понедельник, 14 июля, на Земле больших магнитных бурь не ожидается. В то же время на Солнце зафиксировали 19 вспышек класса разных классов.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 14 июня
Солнечная активность за прошедшие сутки оставалась умеренной: на Солнце зафиксировали одну вспышку класса B и 18 вспышек класса C. Они не имеют существенного влияния на состояние геомагнитного поля Земли.
Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность будет умеренной.
Какой была солнечная активность:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 30%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 10%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 31
Как магнитные бури влияют на самочувствие
Метеозависимые люди часто страдают от воздействия магнитных бурь. Обычно возникают следующие симптомы:
- головная боль;
- повышенная усталость и вялость;
- бессонница;
- повышенная раздражительность;
- плохое самочувствие и людей, которые имеют сердечно-сосудистые и нервные заболевания.
Для того, чтобы это влияние было неощутимым, следует поддерживать водный баланс, больше гулять на свежем воздухе, не нервничать, достаточно спать, избегать стрессов и хорошо питаться.
Ранее мы рассказывали, что такое летняя простуда и как от нее уберечься.
Также мы писали о том, как избавиться от депрессии и быстрее восстановить психическое здоровье.
Читайте Новини.LIVE!