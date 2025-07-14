Магнитные бури 14 июля - прогноз для метеозависимых

Головная боль у женщины. Фото: freepik

В понедельник, 14 июля, на Земле больших магнитных бурь не ожидается. В то же время на Солнце зафиксировали 19 вспышек класса разных классов.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Солнечная активность за прошедшие сутки оставалась умеренной: на Солнце зафиксировали одну вспышку класса B и 18 вспышек класса C. Они не имеют существенного влияния на состояние геомагнитного поля Земли.

Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность будет умеренной.

Какой была солнечная активность:

Возможность малого геомагнитного шторма — 30%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 10%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 31

Мужчина держится за голову из-за сильной боли. Фото: Freepik

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Метеозависимые люди часто страдают от воздействия магнитных бурь. Обычно возникают следующие симптомы:

головная боль;

повышенная усталость и вялость;

бессонница;

повышенная раздражительность;

плохое самочувствие и людей, которые имеют сердечно-сосудистые и нервные заболевания.

Для того, чтобы это влияние было неощутимым, следует поддерживать водный баланс, больше гулять на свежем воздухе, не нервничать, достаточно спать, избегать стрессов и хорошо питаться.

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