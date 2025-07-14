Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео На Солнце заметили 19 вспышек — прогноз магнитных бурь на сегодня

На Солнце заметили 19 вспышек — прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 13:39
Магнитные бури 14 июля - прогноз для метеозависимых
Головная боль у женщины. Фото: freepik

В понедельник, 14 июля, на Земле больших магнитных бурь не ожидается. В то же время на Солнце зафиксировали 19 вспышек класса разных классов.

Об этом сообщает Meteoprog.

Реклама
Читайте также:

Магнитные бури 14 июня

Солнечная активность за прошедшие сутки оставалась умеренной: на Солнце зафиксировали одну вспышку класса B и 18 вспышек класса C. Они не имеют существенного влияния на состояние геомагнитного поля Земли.

Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность будет умеренной.

Какой была солнечная активность:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 30%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 10%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 31
Магнітні бурі
Мужчина держится за голову из-за сильной боли. Фото: Freepik

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Метеозависимые люди часто страдают от воздействия магнитных бурь. Обычно возникают следующие симптомы:

  • головная боль;
  • повышенная усталость и вялость;
  • бессонница;
  • повышенная раздражительность;
  • плохое самочувствие и людей, которые имеют сердечно-сосудистые и нервные заболевания.

Для того, чтобы это влияние было неощутимым, следует поддерживать водный баланс, больше гулять на свежем воздухе, не нервничать, достаточно спать, избегать стрессов и хорошо питаться.

Ранее мы рассказывали, что такое летняя простуда и как от нее уберечься.

Также мы писали о том, как избавиться от депрессии и быстрее восстановить психическое здоровье.

Солнце самочувствие магнитные бури головная боль Земля
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации