Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео На Сонці помітили 19 спалахів — прогноз магнітних бур на сьогодні

На Сонці помітили 19 спалахів — прогноз магнітних бур на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 13:39
Магнітні бурі 14 липня — прогноз для метеозалежних
Головний біль у жінки. Фото: freepik

У понеділок, 14 липня, на Землі великих магнітних бур не очікується. Водночас на Сонці зафіксували 19 спалахів різних класів.

Про це повідомляє Meteoprog.

Реклама
Читайте також:

Магнітні бурі 14 червня

Сонячна активність минулої доби залишалася помірною: на Сонці зафіксували один спалах класу B та 18 спалахів класу C. Вони не мають суттєвого впливу на стан геомагнітного поля Землі.

Очікується, що в понеділок геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність буде помірною.

Якою була сонячна активність:

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 30%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 10%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
  • Кількість сонячних плям — 31
Магнітні бурі
Чоловік тримається за голову через сильний біль. Фото: Freepik

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Метеозалежні люди часто страждають від впливу магнітних бур. Зазвичай виникають такі симптоми:

  • головний біль;
  • підвищена втома та млявість;
  • безсоння;
  • підвищена дратівливість;
  • погане самопочуття і людей, які мають серцево-судинні та нервові захворювання.

Для того, аби цей вплив був невідчутний, варто підтримувати водний баланс, більше гуляти на свіжому повітрі, не нервувати, достатньо спати, уникати стресів та добре харчуватися.

Раніше ми розповідали, що таке літня застуда та як від неї вберегтися.

Також ми писали про те, як позбавитися депресії і швидше відновити психічне здоров'я.

Сонце самопочуття магнітні бурі головний біль Земля
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації