Магнітні бурі 14 липня — прогноз для метеозалежних

Головний біль у жінки. Фото: freepik

У понеділок, 14 липня, на Землі великих магнітних бур не очікується. Водночас на Сонці зафіксували 19 спалахів різних класів.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Сонячна активність минулої доби залишалася помірною: на Сонці зафіксували один спалах класу B та 18 спалахів класу C. Вони не мають суттєвого впливу на стан геомагнітного поля Землі.

Очікується, що в понеділок геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність буде помірною.

Якою була сонячна активність:

Можливість малого геомагнітного шторму — 30%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 10%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 31

Чоловік тримається за голову через сильний біль. Фото: Freepik

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Метеозалежні люди часто страждають від впливу магнітних бур. Зазвичай виникають такі симптоми:

головний біль;

підвищена втома та млявість;

безсоння;

підвищена дратівливість;

погане самопочуття і людей, які мають серцево-судинні та нервові захворювання.

Для того, аби цей вплив був невідчутний, варто підтримувати водний баланс, більше гуляти на свіжому повітрі, не нервувати, достатньо спати, уникати стресів та добре харчуватися.

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