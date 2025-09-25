Видео
На Солнце участились M-вспышки — прогноз магнитных бурь сегодня

На Солнце участились M-вспышки — прогноз магнитных бурь сегодня

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 11:38
Магнитные бури в Украине 25 сентября — как повлияют на метеозависимых
Ухудшение самочувствия. Фото: Pixabay

На Земле в четверг, 25 сентября, существенных магнитных бурь не прогнозируется. По данным астрономов, в течение последних 24 часов солнечная активность оставалась на умеренном уровне. Зафиксировано пять вспышек класса С и одна вспышка класса М1.

Об этом сообщили астросиноптики Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 25 сентября

Специалисты отметили, что солнечные вспышки среднего уровня (М-класса) способны вызвать небольшие радиопомехи на дневной стороне планеты и стать причиной кратковременных сбоев в работе навигационных и связных систем. Иногда такие события сопровождаются солнечными радиационными штормами.

Специалисты отмечают, что геомагнитное поле Земли в четверг будет оставаться спокойным, хотя возможны единичные вспышки М-класса. В целом уровень солнечной активности будет низким.

null
Ухудшение самочувствия у мужчины. Фото: Pixabay

Солнечная активность на 25 сентября:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
  • Количество солнечных пятен — 59

Медики напоминают, что магнитные бури могут влиять на самочувствие людей. У чувствительных лиц в такие дни чаще фиксируют повышение артериального давления, головную боль, головокружение, проблемы со сном, быструю усталость или раздражительность. Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями магнитные бури способны повышать риск инфарктов и инсультов.

Напомним, синоптик Наталья Диденко объясняла, как резкие изменения погоды способны влиять на самочувствие и здоровье людей. Также известный синоптик объяснила, что такое бабье лето и когда оно придет в Украину.

космос Солнце здоровье магнитные бури прогнозы плохое самочувствие
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
