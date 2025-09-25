Відео
На Сонці почастішали M-спалахи — прогноз магнітних бур сьогодні

Дата публікації: 25 вересня 2025 11:38
Магнітні бурі в Україні 25 вересня — як вплинуть на метеозалежних
Погіршення самопочуття. Фото: Pixabay

На Землі у четвер, 25 вересня, суттєвих магнітних бур не прогнозується. За даними астрономів, протягом останніх 24 годин сонячна активність залишалася на помірному рівні. Зафіксовано п’ять спалахів класу С та один спалах класу М1.

Про це повідомили астросиноптики Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 25 вересня

Фахівці зазначили, що сонячні спалахи середнього рівня (М-класу) здатні викликати невеликі радіоперешкоди на денній стороні планети та стати причиною короткочасних збоїв у роботі навігаційних і зв’язкових систем. Іноді такі події супроводжуються сонячними радіаційними штормами.

Фахівці зазначають, що геомагнітне поле Землі у четвер залишатиметься спокійним, хоча можливі поодинокі спалахи М-класу. Загалом рівень сонячної активності буде низьким. 

Погіршення самопочуття в чоловіка. Фото: Pixabay

Сонячна активність на 25 вересня:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%
  • Кількість сонячних плям — 59

Медики нагадують, що магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей. У чутливих осіб у такі дні частіше фіксують підвищення артеріального тиску, головний біль, запаморочення, проблеми зі сном, швидку втому чи дратівливість. Для людей із серцево-судинними захворюваннями магнітні бурі здатні підвищувати ризик інфарктів та інсультів.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко пояснювала, як різкі зміни погоди здатні впливати на самопочуття та здоров'я людей. Також відомий синоптик пояснила, що таке бабине літо та коли воно прийде в Україну

космос Сонце здоров'я магнітні бурі прогнози погане самопочуття
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
