Магнітні бурі в Україні 25 вересня — як вплинуть на метеозалежних

Погіршення самопочуття.

На Землі у четвер, 25 вересня, суттєвих магнітних бур не прогнозується. За даними астрономів, протягом останніх 24 годин сонячна активність залишалася на помірному рівні. Зафіксовано п’ять спалахів класу С та один спалах класу М1.

Про це повідомили астросиноптики Meteoprog.

Магнітні бурі 25 вересня

Фахівці зазначили, що сонячні спалахи середнього рівня (М-класу) здатні викликати невеликі радіоперешкоди на денній стороні планети та стати причиною короткочасних збоїв у роботі навігаційних і зв’язкових систем. Іноді такі події супроводжуються сонячними радіаційними штормами.

Фахівці зазначають, що геомагнітне поле Землі у четвер залишатиметься спокійним, хоча можливі поодинокі спалахи М-класу. Загалом рівень сонячної активності буде низьким.

Погіршення самопочуття в чоловіка.

Сонячна активність на 25 вересня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%

Кількість сонячних плям — 59

Медики нагадують, що магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей. У чутливих осіб у такі дні частіше фіксують підвищення артеріального тиску, головний біль, запаморочення, проблеми зі сном, швидку втому чи дратівливість. Для людей із серцево-судинними захворюваннями магнітні бурі здатні підвищувати ризик інфарктів та інсультів.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко пояснювала, як різкі зміни погоди здатні впливати на самопочуття та здоров'я людей. Також відомий синоптик пояснила, що таке бабине літо та коли воно прийде в Україну.