Магнитные бури 28 декабря — прогноз на субботу

Женщина чувствует головную боль. Фото: freepik

В субботу, 28 декабря, магнитные бури на Земле не прогнозируются. Однако солнечная активность в предыдущие сутки была высокой.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Солнечная активность

За последние сутки на Солнце произошло шесть вспышек класса С. Такие вспышки сильно не влияют на Землю.

Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность 28 декабря

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

Количество солнечных пятен — 103

Женщина страдает от головных болей. Фото: Pexels

Что рекомендуется делать во время магнитных бурь

Избегайте чрезмерной физической активности. Интенсивные тренировки или тяжелая физическая работа могут вызвать излишнюю нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Не перегружайте организм кофеином и алкоголем. Эти напитки усиливают нагрузку на нервную и сердечно-сосудистую системы.

Избегайте стрессовых ситуаций. Эмоциональные нагрузки могут усугубить самочувствие во время магнитных бурь.

Не пренебрегайте здоровым сном. Во время солнечной активности качественный отдых важен для сохранения энергии.

Отложите авиаперелеты и длительные поездки, особенно это важно сделать людям с хроническими заболеваниями из-за влияния геомагнитных изменений на организм.

Не забывайте о контроле АД и самочувствии. Людям с гипертонией и сердечными болезнями следует принимать назначенные врачом препараты.

Напомним, специалисты составили календарь магнитных бурь на январь и назвали дни, которые будут опасны для метеозависимых.

Также мы писали, что солнечный зонд NASA "Паркер" снова войдет в историю. В канун Рождества космический аппарат приблизится к Солнцу ближе, чем любой другой созданный человеком объект, путешествуя со скоростью, превышающей скорость, с которой путешествовал любой другой объект, созданный человеком.