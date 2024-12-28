Магнитные бури 28 декабря — прогноз на субботу

На Солнце новые вспышки — прогноз магнитных бурь на сегодня
В субботу, 28 декабря, магнитные бури на Земле не прогнозируются. Однако солнечная активность в предыдущие сутки была высокой.
Об этом сообщает Meteoprog.
Солнечная активность
За последние сутки на Солнце произошло шесть вспышек класса С. Такие вспышки сильно не влияют на Землю.
Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность 28 декабря
- Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
- Количество солнечных пятен — 103
Что рекомендуется делать во время магнитных бурь
- Избегайте чрезмерной физической активности. Интенсивные тренировки или тяжелая физическая работа могут вызвать излишнюю нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
- Не перегружайте организм кофеином и алкоголем. Эти напитки усиливают нагрузку на нервную и сердечно-сосудистую системы.
- Избегайте стрессовых ситуаций. Эмоциональные нагрузки могут усугубить самочувствие во время магнитных бурь.
- Не пренебрегайте здоровым сном. Во время солнечной активности качественный отдых важен для сохранения энергии.
- Отложите авиаперелеты и длительные поездки, особенно это важно сделать людям с хроническими заболеваниями из-за влияния геомагнитных изменений на организм.
- Не забывайте о контроле АД и самочувствии. Людям с гипертонией и сердечными болезнями следует принимать назначенные врачом препараты.
Напомним, специалисты составили календарь магнитных бурь на январь и назвали дни, которые будут опасны для метеозависимых.
Также мы писали, что солнечный зонд NASA "Паркер" снова войдет в историю. В канун Рождества космический аппарат приблизится к Солнцу ближе, чем любой другой созданный человеком объект, путешествуя со скоростью, превышающей скорость, с которой путешествовал любой другой объект, созданный человеком.
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