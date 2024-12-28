Магнітні бурі 28 грудня — прогноз на суботу

Жінка відчуває головний біль. Фото: freepik

У суботу, 28 грудня, магнітних бур на Землі не прогнозується. Проте сонячна активність минулої доби була на високому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Сонячна активність

За останню добу на Сонці сталися шість спалахів класу С. Такі спалахи сильно не впливають на Землю.

Очікується, що в суботу геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність 28 грудня

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%

Sмовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%

Кількість сонячних плям — 103

Жінка страждає від головного болю. Фото: Pexels

Що рекомендується робити під час магнітних бур

Уникайте надмірної фізичної активності. Інтенсивні тренування або важка фізична робота можуть викликати зайве навантаження на серцево-судинну систему.

Не перевантажуйте організм кофеїном і алкоголем. Ці напої посилюють навантаження на нервову та серцево-судинну системи.

Уникайте стресових ситуацій. Емоційні навантаження можуть погіршити самопочуття під час магнітних бур.

Не нехтуйте здоровим сном. Під час сонячної активності якісний відпочинок важливий для збереження енергії.

Відкладіть авіаперельоти та тривалі поїздки, особливо це важливо зробити людям із хронічними захворюваннями, через вплив геомагнітних змін на організм.

Не забувайте про контроль артеріального тиску та самопочуття. Людям із гіпертонією та серцевими хворобами слід вчасно приймати призначені лікарем препарати.

Нагадаємо, фахівці склали календар магнітних бур на січень та назвали дні, які будуть небезпечними для метеозалежних.

Також ми писали, що сонячний зонд NASA "Паркер" знову увійде в історію. Напередодні Різдва космічний апарат наблизиться до Сонця ближче, ніж будь-який інший створений людиною об'єкт, подорожуючи зі швидкістю, що перевищує швидкість, з якою подорожував будь-який інший об'єкт, створений людиною.