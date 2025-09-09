Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео На Солнце вероятны вспышки — прогноз магнитных бурь на сегодня

На Солнце вероятны вспышки — прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 12:09
Магнитные бури 9 сентября - прогноз на сегодня
Девушка отдыхает. Фото: Freepik

Во вторник, 9 сентября, существенных магнитных бурь на Земле не прогнозируется. По данным специалистов, в течение последних суток солнечная активность оставалась низкой.

Об этом сообщает Meteoprog.

Реклама
Читайте также:

Прогноз магнитных бурь на 9 сентября

На Солнце зафиксировано четыре вспышки класса С, которые не оказывают значительного влияния на Землю.

Ожидается, что геомагнитное поле будет находиться в пределах от спокойного до слабо нестабильного. В целом солнечная активность будет оставаться низкой, хотя не исключаются отдельные вспышки М-класса.

Солнечная активность 9 сентября

  • вероятность небольшого геомагнитного шторма — 5%;
  • риск мощного геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;
  • вероятность вспышки Х-класса — 1%;
  • количество солнечных пятен — 36.
Прогноз магнітних бур 9 вересня
Головная боль у женщины. Фото: Freepik

Влияние магнитных бурь на здоровье

Магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие людей, в частности повышать риски сердечно-сосудистых осложнений. Заблаговременные предупреждения дают возможность минимизировать эти риски и лучше контролировать состояние здоровья в такие периоды.

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь:

  • Соблюдайте регулярный режим дня.
  • Пейте больше чистой воды, чтобы избежать обезвоживания, которое может усиливать головную боль.
  • Ограничьте потребление кофе, алкоголя, энергетиков и тяжелой жирной пищи.
  • Включайте в рацион продукты, богатые магнием, калием и витаминами группы B.
  • Занимайтесь легкой физической активностью, например, прогулками или растяжкой.
  • Используйте техники расслабления: дыхательные упражнения, медитацию или теплый душ вечером.
  • Если у вас есть хронические проблемы с давлением или сердцем, следите за показателями и при необходимости корректируйте лекарства по рекомендации врача.

Ранее синоптики рассказали, в каких регионах сегодня ожидаются дожди.

Кроме того, Укргидрометцентр предупредил о мощной непогоде, которая накроет Украину.

Солнце магнитные бури прогнозы плохое самочувствие Земля
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации