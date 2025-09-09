Магнитные бури 9 сентября - прогноз на сегодня

Девушка отдыхает. Фото: Freepik

Во вторник, 9 сентября, существенных магнитных бурь на Земле не прогнозируется. По данным специалистов, в течение последних суток солнечная активность оставалась низкой.

Об этом сообщает Meteoprog.

Прогноз магнитных бурь на 9 сентября

На Солнце зафиксировано четыре вспышки класса С, которые не оказывают значительного влияния на Землю.

Ожидается, что геомагнитное поле будет находиться в пределах от спокойного до слабо нестабильного. В целом солнечная активность будет оставаться низкой, хотя не исключаются отдельные вспышки М-класса.

Солнечная активность 9 сентября

вероятность небольшого геомагнитного шторма — 5%;

риск мощного геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;

вероятность вспышки Х-класса — 1%;

количество солнечных пятен — 36.

Головная боль у женщины. Фото: Freepik

Влияние магнитных бурь на здоровье

Магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие людей, в частности повышать риски сердечно-сосудистых осложнений. Заблаговременные предупреждения дают возможность минимизировать эти риски и лучше контролировать состояние здоровья в такие периоды.

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь:

Соблюдайте регулярный режим дня.

Пейте больше чистой воды, чтобы избежать обезвоживания, которое может усиливать головную боль.

Ограничьте потребление кофе, алкоголя, энергетиков и тяжелой жирной пищи.

Включайте в рацион продукты, богатые магнием, калием и витаминами группы B.

Занимайтесь легкой физической активностью, например, прогулками или растяжкой.

Используйте техники расслабления: дыхательные упражнения, медитацию или теплый душ вечером.

Если у вас есть хронические проблемы с давлением или сердцем, следите за показателями и при необходимости корректируйте лекарства по рекомендации врача.

