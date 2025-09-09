Магнитные бури 9 сентября - прогноз на сегодня

На Солнце вероятны вспышки — прогноз магнитных бурь на сегодня
Во вторник, 9 сентября, существенных магнитных бурь на Земле не прогнозируется. По данным специалистов, в течение последних суток солнечная активность оставалась низкой.
Об этом сообщает Meteoprog.
Прогноз магнитных бурь на 9 сентября
На Солнце зафиксировано четыре вспышки класса С, которые не оказывают значительного влияния на Землю.
Ожидается, что геомагнитное поле будет находиться в пределах от спокойного до слабо нестабильного. В целом солнечная активность будет оставаться низкой, хотя не исключаются отдельные вспышки М-класса.
Солнечная активность 9 сентября
- вероятность небольшого геомагнитного шторма — 5%;
- риск мощного геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;
- вероятность вспышки Х-класса — 1%;
- количество солнечных пятен — 36.
Влияние магнитных бурь на здоровье
Магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие людей, в частности повышать риски сердечно-сосудистых осложнений. Заблаговременные предупреждения дают возможность минимизировать эти риски и лучше контролировать состояние здоровья в такие периоды.
Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь:
- Соблюдайте регулярный режим дня.
- Пейте больше чистой воды, чтобы избежать обезвоживания, которое может усиливать головную боль.
- Ограничьте потребление кофе, алкоголя, энергетиков и тяжелой жирной пищи.
- Включайте в рацион продукты, богатые магнием, калием и витаминами группы B.
- Занимайтесь легкой физической активностью, например, прогулками или растяжкой.
- Используйте техники расслабления: дыхательные упражнения, медитацию или теплый душ вечером.
- Если у вас есть хронические проблемы с давлением или сердцем, следите за показателями и при необходимости корректируйте лекарства по рекомендации врача.
