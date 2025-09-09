Відео
На Сонці ймовірні спалахи — прогноз магнітних бур на сьогодні

На Сонці ймовірні спалахи — прогноз магнітних бур на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 12:09
Магнітні бурі 9 вересня — прогноз на сьогодні
Дівчина відпочиває. Фото: Freepik

У вівторок, 9 вересня, істотних магнітних бур на Землі не прогнозується. За даними фахівців, протягом останньої доби сонячна активність залишалася низькою.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Прогноз магнітних бур на 9 вересня

На Сонці зафіксовано чотири спалахи класу С, які не мають значного впливу на Землю.

Очікується, що геомагнітне поле перебуватиме у межах від спокійного до слабко нестабільного. Загалом сонячна активність залишатиметься низькою, хоча не виключаються окремі спалахи М-класу.

Сонячна активність 9 вересня

  • ймовірність невеликого геомагнітного шторму — 5%;
  • ризик потужного геомагнітного шторму — 1%;
  • імовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%;
  • імовірність спалаху Х-класу — 1%;
  • кількість сонячних плям — 36.
Прогноз магнітних бур 9 вересня
Головний біль у жінки. Фото: Freepik

Вплив магнітних бур на здоров'я

Магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття людей, зокрема підвищувати ризики серцево-судинних ускладнень. Завчасні попередження дають можливість мінімізувати ці ризики та краще контролювати стан здоров'я у такі періоди.

Як покращити самопочуття під час магнітних бур:

  • Дотримуйтесь регулярного режиму дня.
  • Пийте більше чистої води, щоб уникнути зневоднення, яке може посилювати головний біль.
  • Обмежте споживання кави, алкоголю, енергетиків та важкої жирної їжі.
  • Включайте в раціон продукти, багаті на магній, калій та вітаміни групи B.
  • Займайтеся легкою фізичною активністю, наприклад, прогулянками або розтяжкою.
  • Використовуйте техніки розслаблення: дихальні вправи, медитацію або теплий душ ввечері.
  • Якщо у вас є хронічні проблеми з тиском чи серцем, стежте за показниками і за потреби коригуйте ліки за рекомендацією лікаря.

Раніше синоптики розповіли, в яких регіонах сьогодні очікуються дощі.

Крім того, Укргідрометцентр попередив про потужну негоду, яка накриє Україну.

Сонце магнітні бурі прогнози погане самопочуття Земля
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
