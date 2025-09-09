Магнітні бурі 9 вересня — прогноз на сьогодні

На Сонці ймовірні спалахи — прогноз магнітних бур на сьогодні
У вівторок, 9 вересня, істотних магнітних бур на Землі не прогнозується. За даними фахівців, протягом останньої доби сонячна активність залишалася низькою.
Про це повідомляє Meteoprog.
Прогноз магнітних бур на 9 вересня
На Сонці зафіксовано чотири спалахи класу С, які не мають значного впливу на Землю.
Очікується, що геомагнітне поле перебуватиме у межах від спокійного до слабко нестабільного. Загалом сонячна активність залишатиметься низькою, хоча не виключаються окремі спалахи М-класу.
Сонячна активність 9 вересня
- ймовірність невеликого геомагнітного шторму — 5%;
- ризик потужного геомагнітного шторму — 1%;
- імовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%;
- імовірність спалаху Х-класу — 1%;
- кількість сонячних плям — 36.
Вплив магнітних бур на здоров'я
Магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття людей, зокрема підвищувати ризики серцево-судинних ускладнень. Завчасні попередження дають можливість мінімізувати ці ризики та краще контролювати стан здоров'я у такі періоди.
Як покращити самопочуття під час магнітних бур:
- Дотримуйтесь регулярного режиму дня.
- Пийте більше чистої води, щоб уникнути зневоднення, яке може посилювати головний біль.
- Обмежте споживання кави, алкоголю, енергетиків та важкої жирної їжі.
- Включайте в раціон продукти, багаті на магній, калій та вітаміни групи B.
- Займайтеся легкою фізичною активністю, наприклад, прогулянками або розтяжкою.
- Використовуйте техніки розслаблення: дихальні вправи, медитацію або теплий душ ввечері.
- Якщо у вас є хронічні проблеми з тиском чи серцем, стежте за показниками і за потреби коригуйте ліки за рекомендацією лікаря.
