Головна Метео Майже всю Україну накриють дощі — прогноз погоди на сьогодні

Майже всю Україну накриють дощі — прогноз погоди на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 06:25
Погода сьогодні, 9 вересня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко
Дівчата під дощем. Фото: УНІАН

Прогноз погоди на вівторок, 9 вересня, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно з проясненнями. Місцями, а західних областях вдень повсюди короткочасні дощі та грози. В Карпатах подекуди значний дощ. Крім того, вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман.

Про це у понеділок, 8 вересня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 9 вересня

Майже всю Україну накриють дощі — прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер буде східний та південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі становила +11...+16 °С, на півдні до +19 °С. Вдень прогнозують +21...+26 °С, у південних областях до +29 °С, а на заході країни +18...23 °С.

Майже всю Україну накриють дощі — прогноз погоди на сьогодні - фото 2
Карта температур від Meteopost.com

У Київській області тим часом буде хмарно з проясненнями. Місцями короткочасний дощ, вдень очікується дощ з грозою.

Вітер дутиме зі швидкістю 5-10 м/с. В області температура повітря вночі була +11...+16 °С, вдень буде +21...+26 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, сьогодні в Україні будуть дощі, а щодо температури — вночі вона становитиме +12...+18 °С, а протягом дня +22...+28 °С.

У Києві тим часом є ймовірність дощу, і скоріше всього саме ввечері. Протягом дня температура становитиме близько +25 °С.

Нагадаємо, що погода у Львові та області очікується сьогодні хмарною, але з проясненнями. Прогнозуються дощі, град та грози, а також туман.

Також ми інформували, що в Одесі очікується мінлива хмарність. День буде досить спекотним, а море все ще буде теплим для купання. Однак в області погода буде дещо гіршою. 

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
