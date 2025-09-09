Погода сегодня, 9 сентября, в Украине - Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Девушки под дождем. Фото: УНИАН

Прогноз погоды на вторник, 9 сентября, сообщили синоптики. В этот день будет облачно с прояснениями. Местами, а западных областях днем повсеместно кратковременные дожди и грозы. В Карпатах местами значительный дождь. Кроме того, ночью и утром на Закарпатье и Прикарпатье местами туман.

Об этом в понедельник, 8 сентября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какая погода будет в Украине 9 сентября

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет восточный и юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью составила +11...+16 °С, на юге до +19 °С. Днем прогнозируют +21...+26 °С, в южных областях до +29 °С, а на западе страны +18...23 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области тем временем будет облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, днем ожидается дождь с грозой.

Ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. В области температура воздуха ночью была +11...+16 °С, днем будет +21...+26 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, сегодня в Украине будут дожди, а что касается температуры — ночью она составит +12...+18 °С, а в течение дня +22...+28 °С.

В Киеве тем временем есть вероятность дождя, и скорее всего именно вечером. В течение дня температура составит около +25 °С.

Напомним, что погода во Львове и области ожидается сегодня облачной, но с прояснениями. Прогнозируются дожди, град и грозы, а также туман.

Также мы информировали, что в Одессе ожидается переменная облачность. День будет достаточно жарким, а море все еще будет теплым для купания. Однако в области погода будет несколько хуже.