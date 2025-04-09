Магнитные бури — прогноз на сегодня

Женщина держится за голову из-за сильной боли. Фото: Freepik

В среду, 9 апреля, мощных магнитных бурь на Земле не предвидится. За последние сутки на Солнце произошли четыре вспышки.

Об этом информирует Meteoprog.

Реклама

Читайте также:

Магнитные бури 9 апреля

Итак, прогнозируется, что в среду значительных магнитных бурь не будет. В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. Кроме того, за последние сутки на Солнце произошли четыре вспышки класса С — такие вспышки сильно не влияют на Землю.

Ожидается, что 9 апреля геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 9 апреля

Возможность малого геомагнитного шторма — 10%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;

Количество солнечных пятен — 76.

Влияют ли магнитные бури на самочувствие

Отметим, что магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие людей. Именно поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:

влияние на сердечно-сосудистую систему;

влияние на нервную систему;

влияние на сон;

снижение иммунитета;

обострение хронических заболеваний;

повышенная усталость, слабость.

Отметим, что в начале мая погода в Украине удивит неожиданными контрастами. Следовательно, вместо весеннего тепла в некоторые области может ворваться арктический воздух.

Кроме того, ранее синоптики предупреждали об аномальных погодных изменениях по Украине в течение недели — с 7 по 13 апреля.