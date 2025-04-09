Магнитные бури — прогноз на сегодня

На Солнце четыре вспышки — прогноз магнитных бурь на сегодня
В среду, 9 апреля, мощных магнитных бурь на Земле не предвидится. За последние сутки на Солнце произошли четыре вспышки.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 9 апреля
Итак, прогнозируется, что в среду значительных магнитных бурь не будет. В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. Кроме того, за последние сутки на Солнце произошли четыре вспышки класса С — такие вспышки сильно не влияют на Землю.
Ожидается, что 9 апреля геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 9 апреля
- Возможность малого геомагнитного шторма — 10%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
- Количество солнечных пятен — 76.
Влияют ли магнитные бури на самочувствие
Отметим, что магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие людей. Именно поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:
- влияние на сердечно-сосудистую систему;
- влияние на нервную систему;
- влияние на сон;
- снижение иммунитета;
- обострение хронических заболеваний;
- повышенная усталость, слабость.
Отметим, что в начале мая погода в Украине удивит неожиданными контрастами. Следовательно, вместо весеннего тепла в некоторые области может ворваться арктический воздух.
Кроме того, ранее синоптики предупреждали об аномальных погодных изменениях по Украине в течение недели — с 7 по 13 апреля.
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