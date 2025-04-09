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На Сонці чотири спалахи — прогноз магнітних бур на сьогодні

9 квітня 2025 12:20
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнітні бурі — прогноз на сьогодні
Жінка тримається за голову через сильний біль. Фото: Freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

У середу, 9 квітня, потужних магнітних бур на Землі не передбачається. За останню добу на Сонці відбулися чотири спалахи.

Про це інформує Meteoprog

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Магнітні бурі 9 квітня  

Отже, прогнозується, що в середу значних магнітних бур не буде. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. Крім того, за останню добу на Сонці відбулися чотири спалахи класу С — такі  спалахи сильно не впливають на Землю.

Очікується, що 9 квітня геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність, імовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X. 

Сонячна активність на 9 квітня 

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 10%; 
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%; 
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%; 
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%; 
  • Кількість сонячних плям — 76. 

Чи впливають магнітні бурі на самопочуття 

Зазначимо, що магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття людей. Саме тому попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні негативні наслідки, які можуть бути через магнітні бурі:

  • вплив на серцево-судинну систему;     
  • вплив на нервову систему;     
  • вплив на сон;     
  • зниження імунітету;     
  • загострення хронічних захворювань;  
  • підвищена втома, слабкість.

Зазначимо, що на початку травня погода в Україні здивує несподіваними контрастами. Відтак, замість весняного тепла до деяких областей може увірватися арктичне повітря.

Крім того, раніше синоптики попереджали про аномальні погодні зміни по Україні протягом тижня — з 7 по 13 квітня.

Сонце самопочуття магнітні бурі головний біль Земля
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