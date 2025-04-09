Магнітні бурі — прогноз на сьогодні

На Сонці чотири спалахи — прогноз магнітних бур на сьогодні
У середу, 9 квітня, потужних магнітних бур на Землі не передбачається. За останню добу на Сонці відбулися чотири спалахи.
Про це інформує Meteoprog.
Магнітні бурі 9 квітня
Отже, прогнозується, що в середу значних магнітних бур не буде. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. Крім того, за останню добу на Сонці відбулися чотири спалахи класу С — такі спалахи сильно не впливають на Землю.
Очікується, що 9 квітня геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність, імовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.
Сонячна активність на 9 квітня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 10%;
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;
- Кількість сонячних плям — 76.
Чи впливають магнітні бурі на самопочуття
Зазначимо, що магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття людей. Саме тому попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні негативні наслідки, які можуть бути через магнітні бурі:
- вплив на серцево-судинну систему;
- вплив на нервову систему;
- вплив на сон;
- зниження імунітету;
- загострення хронічних захворювань;
- підвищена втома, слабкість.
Зазначимо, що на початку травня погода в Україні здивує несподіваними контрастами. Відтак, замість весняного тепла до деяких областей може увірватися арктичне повітря.
Крім того, раніше синоптики попереджали про аномальні погодні зміни по Україні протягом тижня — з 7 по 13 квітня.
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