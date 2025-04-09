Магнітні бурі — прогноз на сьогодні

Жінка тримається за голову через сильний біль. Фото: Freepik

У середу, 9 квітня, потужних магнітних бур на Землі не передбачається. За останню добу на Сонці відбулися чотири спалахи.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 9 квітня

Отже, прогнозується, що в середу значних магнітних бур не буде. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. Крім того, за останню добу на Сонці відбулися чотири спалахи класу С — такі спалахи сильно не впливають на Землю.

Очікується, що 9 квітня геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність, імовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 9 квітня

Можливість малого геомагнітного шторму — 10%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;

Кількість сонячних плям — 76.

Чи впливають магнітні бурі на самопочуття

Зазначимо, що магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття людей. Саме тому попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні негативні наслідки, які можуть бути через магнітні бурі:

вплив на серцево-судинну систему;

вплив на нервову систему;

вплив на сон;

зниження імунітету;

загострення хронічних захворювань;

підвищена втома, слабкість.

Зазначимо, що на початку травня погода в Україні здивує несподіваними контрастами. Відтак, замість весняного тепла до деяких областей може увірватися арктичне повітря.

Крім того, раніше синоптики попереджали про аномальні погодні зміни по Україні протягом тижня — з 7 по 13 квітня.