Магнитные бури 19 июня — подробный прогноз для метеозависимых

На Солнце была одна из мощных вспышек — прогноз магнитных бурь
В четверг, 19 июня, геомагнитная ситуация на Земле будет оставаться спокойной - существенных магнитных бурь не прогнозируется. Несмотря на незначительную активность, угрозы для самочувствия большинства людей пока нет.
Об этом сообщили астросиноптики Meteoprog.
Магнитные бури 19 июня
За последние 24 часа наблюдалась низкая солнечная активность. На Солнце зафиксировано шесть вспышек класса С, одна средней силы — М1,5, а также одна мощная вспышка класса Х1,2.
Вспышки класса Х считаются самыми сильными среди всех солнечных вспышек. Если они направлены непосредственно в сторону Земли, это может вызвать радиационные бури, способные нарушить работу спутников, связи и энергетических систем, а также стать причиной сильного геомагнитного шторма уровня G4 или G5.
Солнечная активность на 19 июня:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 15%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%
- Количество солнечных пятен — 52
Советы на случай магнитных бурь: как защитить себя
Если в ближайшие дни все же произойдет магнитная буря, людям с повышенной метеочувствительностью, проблемами сердечно-сосудистой системы или склонностью к тревожности следует быть внимательнее к своему состоянию.
- Пейте достаточно воды — это помогает уменьшить головную боль и усталость.
- Уменьшите физическую нагрузку и стресс — нервная система в эти дни особенно уязвима.
- Избегайте алкоголя и кофе — эти вещества усиливают нагрузку на сердце и сосуды.
- Высыпайтесь и соблюдайте режим сна.
- При необходимости держите под рукой лекарства, если у вас есть хронические заболевания.
- Сбалансируйте рацион овощами и фруктами, не ешьте жирного и острого.
Напомним, сегодня, 19 июня, в Украине прогнозируют засушливую погоду. В некоторых регионах столбики термометра покажут до +32°C.
Добавим, что астросиноптики ранее прогнозировали, что с 18 по 21 июня стоит ожидать мощную магнитную бурю.
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