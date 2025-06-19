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Главная Метео На Солнце была одна из мощных вспышек — прогноз магнитных бурь

На Солнце была одна из мощных вспышек — прогноз магнитных бурь

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Дата публикации 19 июня 2025 10:01
Магнитные бури 19 июня — подробный прогноз для метеозависимых
Ухудшение самочувствия. Фото: Pexels
Ключові моменти Магнитные бури 19 июня Советы на случай магнитных бурь: как защитить себя

В четверг, 19 июня, геомагнитная ситуация на Земле будет оставаться спокойной - существенных магнитных бурь не прогнозируется. Несмотря на незначительную активность, угрозы для самочувствия большинства людей пока нет.

Об этом сообщили астросиноптики Meteoprog.

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Магнитные бури 19 июня

За последние 24 часа наблюдалась низкая солнечная активность. На Солнце зафиксировано шесть вспышек класса С, одна средней силы — М1,5, а также одна мощная вспышка класса Х1,2.

Вспышки класса Х считаются самыми сильными среди всех солнечных вспышек. Если они направлены непосредственно в сторону Земли, это может вызвать радиационные бури, способные нарушить работу спутников, связи и энергетических систем, а также стать причиной сильного геомагнитного шторма уровня G4 или G5.

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Головная боль. Фото: Pexels

Солнечная активность на 19 июня:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 15%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%
  • Количество солнечных пятен — 52

Советы на случай магнитных бурь: как защитить себя

Если в ближайшие дни все же произойдет магнитная буря, людям с повышенной метеочувствительностью, проблемами сердечно-сосудистой системы или склонностью к тревожности следует быть внимательнее к своему состоянию.

  • Пейте достаточно воды — это помогает уменьшить головную боль и усталость.
  • Уменьшите физическую нагрузку и стресс — нервная система в эти дни особенно уязвима.
  • Избегайте алкоголя и кофе — эти вещества усиливают нагрузку на сердце и сосуды.
  • Высыпайтесь и соблюдайте режим сна.
  • При необходимости держите под рукой лекарства, если у вас есть хронические заболевания.
  • Сбалансируйте рацион овощами и фруктами, не ешьте жирного и острого.

Напомним, сегодня, 19 июня, в Украине прогнозируют засушливую погоду. В некоторых регионах столбики термометра покажут до +32°C.

Добавим, что астросиноптики ранее прогнозировали, что с 18 по 21 июня стоит ожидать мощную магнитную бурю.

космос Солнце самочувствие магнитные бури прогнозы
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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