Магнітні бурі 19 червня — детальний прогноз для метеозалежних

Погіршення самопочуття. Фото: Pexels

У четвер, 19 червня, геомагнітна ситуація на Землі залишатиметься спокійною — суттєвих магнітних бур не прогнозується. Попри незначну активність, загрози для самопочуття більшості людей наразі немає.

Про це повідомили астросиноптики Meteoprog.

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Магнітні бурі 19 червня

За останні 24 години спостерігалася низька сонячна активність. На Сонці зафіксовано шість спалахів класу С, один середньої сили — М1,5, а також один потужний спалах класу Х1,2.

Спалахи класу Х вважаються найсильнішими серед усіх сонячних спалахів. Якщо вони спрямовані безпосередньо в бік Землі, це може викликати радіаційні бурі, що здатні порушити роботу супутників, зв'язку та енергетичних систем, а також стати причиною сильного геомагнітного шторму рівня G4 або G5.

Головний біль. Фото: Pexels

Сонячна активність на 19 червня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 15%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%

Кількість сонячних плям — 52

Поради на випадок магнітних бур: як захистити себе

Якщо найближчими днями все ж станеться магнітна буря, людям із підвищеною метеочутливістю, проблемами серцево-судинної системи або схильністю до тривожності слід бути уважнішими до свого стану.

Пийте достатньо води — це допомагає зменшити головний біль і втому.

Зменште фізичне навантаження та стрес — нервова система в ці дні особливо вразлива.

Уникайте алкоголю та кави — ці речовини посилюють навантаження на серце й судини.

Висипайтеся та дотримуйтесь режиму сну.

За потреби тримайте під рукою ліки, якщо у вас є хронічні захворювання.

Збалансуйте раціон овочами та фруктами, не їжте жирного та гострого.

Нагадаємо, сьогодні, 19 червня, в Україні прогнозують посушливу погоду. В деяких регіонах стовпчики термометра покажуть до +32 °C.

Додамо, що астросиноптики раніше прогнозували, що з 18 до 21 червня варто очікувати на потужну магнітну бурю.