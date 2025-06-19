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Головна Метео На Сонці був один з потужних спалахів — прогноз магнітних бур

На Сонці був один з потужних спалахів — прогноз магнітних бур

Ua en ru
Дата публікації: 19 червня 2025 10:01
Магнітні бурі 19 червня — детальний прогноз для метеозалежних
Погіршення самопочуття. Фото: Pexels
Ключові моменти Магнітні бурі 19 червня Поради на випадок магнітних бур: як захистити себе

У четвер, 19 червня, геомагнітна ситуація на Землі залишатиметься спокійною — суттєвих магнітних бур не прогнозується. Попри незначну активність, загрози для самопочуття більшості людей наразі немає.

Про це повідомили астросиноптики Meteoprog.

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Магнітні бурі 19 червня

За останні 24 години спостерігалася низька сонячна активність. На Сонці зафіксовано шість спалахів класу С, один середньої сили — М1,5, а також один потужний спалах класу Х1,2.

Спалахи класу Х вважаються найсильнішими серед усіх сонячних спалахів. Якщо вони спрямовані безпосередньо в бік Землі, це може викликати радіаційні бурі, що здатні порушити роботу супутників, зв'язку та енергетичних систем, а також стати причиною сильного геомагнітного шторму рівня G4 або G5.

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Головний біль. Фото: Pexels

Сонячна активність на 19 червня:

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 15%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%
  • Кількість сонячних плям — 52

Поради на випадок магнітних бур: як захистити себе

Якщо найближчими днями все ж станеться магнітна буря, людям із підвищеною метеочутливістю, проблемами серцево-судинної системи або схильністю до тривожності слід бути уважнішими до свого стану. 

  • Пийте достатньо води — це допомагає зменшити головний біль і втому.
  • Зменште фізичне навантаження та стрес — нервова система в ці дні особливо вразлива.
  • Уникайте алкоголю та кави — ці речовини посилюють навантаження на серце й судини.
  • Висипайтеся та дотримуйтесь режиму сну.
  • За потреби тримайте під рукою ліки, якщо у вас є хронічні захворювання.
  • Збалансуйте раціон овочами та фруктами, не їжте жирного та гострого. 

Нагадаємо, сьогодні, 19 червня, в Україні прогнозують посушливу погоду. В деяких регіонах стовпчики термометра покажуть до +32 °C.

Додамо, що астросиноптики раніше прогнозували, що з 18 до 21 червня варто очікувати на потужну магнітну бурю

космос Сонце самопочуття магнітні бурі прогнози
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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