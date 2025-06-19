Магнітні бурі 19 червня — детальний прогноз для метеозалежних

На Сонці був один з потужних спалахів — прогноз магнітних бур
У четвер, 19 червня, геомагнітна ситуація на Землі залишатиметься спокійною — суттєвих магнітних бур не прогнозується. Попри незначну активність, загрози для самопочуття більшості людей наразі немає.
Про це повідомили астросиноптики Meteoprog.
Магнітні бурі 19 червня
За останні 24 години спостерігалася низька сонячна активність. На Сонці зафіксовано шість спалахів класу С, один середньої сили — М1,5, а також один потужний спалах класу Х1,2.
Спалахи класу Х вважаються найсильнішими серед усіх сонячних спалахів. Якщо вони спрямовані безпосередньо в бік Землі, це може викликати радіаційні бурі, що здатні порушити роботу супутників, зв'язку та енергетичних систем, а також стати причиною сильного геомагнітного шторму рівня G4 або G5.
Сонячна активність на 19 червня:
- Можливість малого геомагнітного шторму — 15%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%
- Кількість сонячних плям — 52
Поради на випадок магнітних бур: як захистити себе
Якщо найближчими днями все ж станеться магнітна буря, людям із підвищеною метеочутливістю, проблемами серцево-судинної системи або схильністю до тривожності слід бути уважнішими до свого стану.
- Пийте достатньо води — це допомагає зменшити головний біль і втому.
- Зменште фізичне навантаження та стрес — нервова система в ці дні особливо вразлива.
- Уникайте алкоголю та кави — ці речовини посилюють навантаження на серце й судини.
- Висипайтеся та дотримуйтесь режиму сну.
- За потреби тримайте під рукою ліки, якщо у вас є хронічні захворювання.
- Збалансуйте раціон овочами та фруктами, не їжте жирного та гострого.
Нагадаємо, сьогодні, 19 червня, в Україні прогнозують посушливу погоду. В деяких регіонах стовпчики термометра покажуть до +32 °C.
Додамо, що астросиноптики раніше прогнозували, що з 18 до 21 червня варто очікувати на потужну магнітну бурю.
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