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На Солнце была только одна вспышка — прогноз магнитных бурь

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Дата публикации 10 июня 2025 10:39
Магнитные бури 10 июня — подробный прогноз и советы для метеозависимых
Ухудшение самочувствия. Фото: Pexels

Во вторник, 10 июня, значительных магнитных бурь на Земле не прогнозируется. По данным метеорологов, геомагнитное поле будет оставаться преимущественно спокойным, иногда изменяясь до активного уровня.

Об этом сообщили астросиноптики Meteoprog.

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Магнитные бури 10 июня

Солнечная активность в течение последних суток оставалась низкой: зафиксирована лишь одна слабая вспышка класса С, которая не оказывает ощутимого влияния на Землю. В течение дня вероятны незначительные изменения, однако в целом прогноз благоприятный.

В то же время специалисты напоминают, что даже слабая геомагнитная активность может влиять на самочувствие метеочувствительных людей. Поэтому стоит придерживаться простых рекомендаций для поддержания здоровья в дни, когда геомагнитное поле меняется.

Магнітні бурі
Ухудшение самочувствия. Фото: Pexels

Солнечная активность на 10 июня:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 10%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 30

Советы для самочувствия во время магнитных бурь

Если вы относитесь к метеозависимым, обратите внимание на количество выпитой воды. Пейте достаточно чистой воды в течение дня. Ограничьте употребление кофе, алкоголя и энергетических напитков, поскольку они могут повышать нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Рацион лучше сбалансировать, сделав акцент на легкую пищу с содержанием калия и магния — овощи, орехи, бананы, зелень.

Физические нагрузки рекомендуется уменьшить, особенно в утренние часы. Зато пешие прогулки на свежем воздухе или легкая разминка могут улучшить кровообращение и стабилизировать давление.

Также полезно высыпаться и отказаться от гаджетов. Нередко из-за этого может возникать головная боль или раздражительность.

Напомним, специалисты уже спрогнозировали, какой будет активность Солнца в июне 2025 года и какие периоды будут самыми опасными из-за сильных магнитных бурь.

Ранее синоптик Наталья Диденко составила прогноз погоды на ближайшие дни и ответила, как долго продлится прохлада перед жарой.

космос Солнце здоровье магнитные бури прогнозы
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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