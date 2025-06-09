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Головна Метео Пауза від спеки — Діденко спрогнозувала погоду на найближчі дні

Пауза від спеки — Діденко спрогнозувала погоду на найближчі дні

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Дата публікації: 9 червня 2025 13:35
Погода по Україні 10 червня — прогноз від Наталки Діденкл
Літня погода. Фото: УНІАН

У вівторок, 10 червня, в Україні очікується суха та помірно тепла погода, адже в більшості регіонів пануватиме антициклон. Попри це, у деяких регіонах ще утримається спекотна погода до +30 °C.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко

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Погода в Україні 10 червня

Спека ще утримується на сході, в південних областях та на Дніпропетровщині, де температура сягає понад +30 °C. Проте й там незабаром похолоднішає.

У вівторок температура повітря на заході України коливатиметься в межах +18...+22 °C. У північних регіонах очікується +20...+23 °C.

У центрі країни буде тепліше: на Вінниччині до +21 °C, а в Дніпропетровській області — до +28...+30 °C. Південні області матимуть високу температуру повітря на рівні +28...+32 °C, а на сході повітря прогріється до +27...+30 °C.

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Температурна карта України 10 червня. Фото: скриншот

Опадів переважно не передбачається. Лише вночі можливі локальні короткочасні дощі з грозами на півдні та сході, а вдень незначні опади ймовірні лише на Луганщині. В інших регіонах — ясна й тиха погода.

Прогноз погоди в Києві 10 червня

У Києві 10 червня буде сонячно, без опадів, із комфортною температурою повітря в межах +20...+22 °C.

Нагадаємо, синоптики прогнозують бурю з дощами та грозами, які накриють кілька областей сьогодні, 9 червня. 

А вчора, 8 червня, Київ накрила сильна злива, яка накоїла лиха по місту

погода Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні червень
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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