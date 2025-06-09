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Главная Метео Пауза от жары — Диденко спрогнозировала погоду на ближайшие дни

Пауза от жары — Диденко спрогнозировала погоду на ближайшие дни

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Дата публикации 9 июня 2025 13:35
Погода по Украине 10 июня — прогноз от Наталки Диденко
Летняя погода. Фото: УНИАН

Во вторник, 10 июня, в Украине ожидается сухая и умеренно теплая погода, ведь в большинстве регионов будет господствовать антициклон. Несмотря на это, в некоторых регионах еще сохранится жаркая погода до +30 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Жара еще удерживается на востоке, в южных областях и на Днепропетровщине, где температура достигает более +30 °C. Однако и там вскоре похолодает.

Во вторник температура воздуха на западе Украины будет колебаться в пределах +18...+22 °C. В северных регионах ожидается +20...+23 °C.

В центре страны будет теплее: в Винницкой области до +21 °C, а в Днепропетровской области — до +28...+30 °C. Южные области будут иметь высокую температуру воздуха на уровне +28...+32 °C, а на востоке воздух прогреется до +27...+30 °C.

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Температурная карта Украины 10 июня. Фото: скриншот

Осадков преимущественно не предвидится. Только ночью возможны локальные кратковременные дожди с грозами на юге и востоке, а днем незначительные осадки вероятны только на Луганщине. В других регионах — ясная и тихая погода.

Прогноз погоды в Киеве 10 июня

В Киеве 10 июня будет солнечно, без осадков, с комфортной температурой воздуха в пределах +20...+22 °C.

Напомним, синоптики прогнозируют бурю с дождями и грозами, которые накроют несколько областей сегодня, 9 июня.

А вчера, 8 июня, Киев накрыл сильный ливень, который натворил беды по городу.

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Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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