Магнітні бурі 10 червня — детальний прогноз та поради для метеозалежних

Погіршення самопочуття. Фото: Pexels

У вівторок, 10 червня, значних магнітних бур на Землі не прогнозується. За даними метеорологів, геомагнітне поле залишатиметься переважно спокійним, іноді змінюючись до активного рівня.

Про це повідомили астросиноптики Meteoprog.

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Магнітні бурі 10 червня

Сонячна активність протягом останньої доби залишалася низькою: зафіксовано лише один слабкий спалах класу С, який не має відчутного впливу на Землю. Упродовж дня імовірні незначні зміни, однак загалом прогноз сприятливий.

Водночас фахівці нагадують, що навіть слабка геомагнітна активність може впливати на самопочуття метеочутливих людей. Тому варто дотримуватися простих рекомендацій для підтримки здоров’я у дні, коли геомагнітне поле змінюється.

Погіршення самопочуття. Фото: Pexels

Сонячна активність на 10 червня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 10%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 30

Поради для самопочуття під час магнітних бур

Якщо ви належите до метеозалежних, зверніть увагу на кількість випитої води. Пийте достатньо чистої води впродовж дня. Обмежте вживання кави, алкоголю та енергетичних напоїв, оскільки вони можуть підвищувати навантаження на серцево-судинну систему. Раціон краще збалансувати, зробивши акцент на легку їжу з вмістом калію та магнію — овочі, горіхи, банани, зелень.

Фізичні навантаження рекомендується зменшити, особливо в ранкові години. Натомість піші прогулянки на свіжому повітрі або легка розминка можуть поліпшити кровообіг і стабілізувати тиск.

Також корисно висипатися і відмовитися від ґаджетів. Нерідко через це може виникати головний біль або дратівливість.

Нагадаємо, фахівці вже спрогнозували, якою буде активність Сонця у червні 2025 року та які періоди будуть найнебезпечнішими через сильні магнітні бурі.

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