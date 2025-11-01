Видео
Видео

На Солнце было две вспышки — прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua ru
Дата публикации 1 ноября 2025 13:47
обновлено: 14:02
Магнитные бури 1 ноября — чего ожидать метеозависимым сегодня
Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Магнитных бурь в субботу, 1 ноября, не ожидается на Земле. В течение последних суток солнечная активность была очень низкой.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 1 ноября

За последние 24 часа на Солнце было две вспышки класса С, которые практически не влияют на Землю.

Геомагнитное поле ожидается от тихого до нестабильного уровня, а солнечная активность — очень низкой с вероятностью вспышек С-класса.

Солнечная активность на 1 ноября:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце M-класса — 5%
  • Вероятность вспышки на Солнце X-класса — 1%
  • Количество солнечных пятен — 12
Магнітні бурі 1 листопада
Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь:

  • старайтесь больше спать и избегать переутомления;
  • пейте достаточно воды, поскольку это помогает поддерживать нормальное давление и кровообращение;
  • употребляйте продукты с магнием и калием, они поддерживают нервную систему и сердечно-сосудистую систему;
  • медитация, дыхательные упражнения или легкая прогулка на свежем воздухе помогают снизить тревожность;
  • людям с гипертонией или проблемами сердца стоит контролировать давление и иметь под рукой лекарства, если врач их назначал;
  • легкая зарядка или растяжка улучшает кровообращение;
  • меньше потребляйте кофе, энергетиков и алкоголя.

Напомним, Новини.LIVE рассказывали, когда на Земле ожидаются магнитные бури в течение ноября.

А синоптик Наталья Диденко сообщила, какая будет погода в Украине 1 и 2 ноября.

