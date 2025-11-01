Магнитные бури 1 ноября — чего ожидать метеозависимым сегодня

Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Магнитных бурь в субботу, 1 ноября, не ожидается на Земле. В течение последних суток солнечная активность была очень низкой.

Об этом сообщает Meteoprog.

Магнитные бури 1 ноября

За последние 24 часа на Солнце было две вспышки класса С, которые практически не влияют на Землю.

Геомагнитное поле ожидается от тихого до нестабильного уровня, а солнечная активность — очень низкой с вероятностью вспышек С-класса.

Солнечная активность на 1 ноября:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце M-класса — 5%

Вероятность вспышки на Солнце X-класса — 1%

Количество солнечных пятен — 12

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь:

старайтесь больше спать и избегать переутомления;

пейте достаточно воды, поскольку это помогает поддерживать нормальное давление и кровообращение;

употребляйте продукты с магнием и калием, они поддерживают нервную систему и сердечно-сосудистую систему;

медитация, дыхательные упражнения или легкая прогулка на свежем воздухе помогают снизить тревожность;

людям с гипертонией или проблемами сердца стоит контролировать давление и иметь под рукой лекарства, если врач их назначал;

легкая зарядка или растяжка улучшает кровообращение;

меньше потребляйте кофе, энергетиков и алкоголя.

