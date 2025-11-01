Магнитные бури 1 ноября — чего ожидать метеозависимым сегодня

На Солнце было две вспышки — прогноз магнитных бурь на сегодня
Дата публикации 1 ноября 2025 13:47
обновлено: 14:02
Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels
Магнитных бурь в субботу, 1 ноября, не ожидается на Земле. В течение последних суток солнечная активность была очень низкой.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 1 ноября
За последние 24 часа на Солнце было две вспышки класса С, которые практически не влияют на Землю.
Геомагнитное поле ожидается от тихого до нестабильного уровня, а солнечная активность — очень низкой с вероятностью вспышек С-класса.
Солнечная активность на 1 ноября:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце M-класса — 5%
- Вероятность вспышки на Солнце X-класса — 1%
- Количество солнечных пятен — 12
Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь:
- старайтесь больше спать и избегать переутомления;
- пейте достаточно воды, поскольку это помогает поддерживать нормальное давление и кровообращение;
- употребляйте продукты с магнием и калием, они поддерживают нервную систему и сердечно-сосудистую систему;
- медитация, дыхательные упражнения или легкая прогулка на свежем воздухе помогают снизить тревожность;
- людям с гипертонией или проблемами сердца стоит контролировать давление и иметь под рукой лекарства, если врач их назначал;
- легкая зарядка или растяжка улучшает кровообращение;
- меньше потребляйте кофе, энергетиков и алкоголя.
Напомним, Новини.LIVE рассказывали, когда на Земле ожидаются магнитные бури в течение ноября.
А синоптик Наталья Диденко сообщила, какая будет погода в Украине 1 и 2 ноября.
