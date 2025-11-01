Магнітні бурі 1 листопада — чого очікувати метеозалежним сьогодні

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Магнітних бур у суботу, 1 листопада, не очікується на Землі. Протягом останньої доби сонячна активність була дуже низькою.

Про це повідомляє Meteoprog.

Магнітні бурі 1 листопада

За останні 24 години на Сонці було два спалахи класу С, які практично не впливають на Землю.

Геомагнітне поле очікується від тихого до нестабільного рівня, а сонячна активність — дуже низькою з ймовірністю спалахів С-класу.

Сонячна активність на 1 листопада:

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність спалаху на Сонці M-класу — 5%

Ймовірність спалаху на Сонці X-класу — 1%

Кількість сонячних плям — 12

Як покращити самопочуття під час магнітних бур:

намагайтеся більше спати і уникати перевтоми;

пийте достатньо води, оскільки це допомагає підтримувати нормальний тиск і кровообіг;

вживайте продукти з магнієм і калієм, вони підтримують нервову систему та серцево-судинну систему;

медитація, дихальні вправи або легка прогулянка на свіжому повітрі допомагають знизити тривожність;

людям з гіпертонією чи проблемами серця варто контролювати тиск і мати під рукою ліки, якщо лікар їх призначав;

легка зарядка або розтяжка покращує кровообіг;

менше споживайте кави, енергетиків та алкоголю.

