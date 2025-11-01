Магнітні бурі 1 листопада — чого очікувати метеозалежним сьогодні

На Сонці було два спалахи — прогноз магнітних бур на сьогодні
Дата публікації: 1 листопада 2025 13:47
Оновлено: 14:02
Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels
Магнітних бур у суботу, 1 листопада, не очікується на Землі. Протягом останньої доби сонячна активність була дуже низькою.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 1 листопада
За останні 24 години на Сонці було два спалахи класу С, які практично не впливають на Землю.
Геомагнітне поле очікується від тихого до нестабільного рівня, а сонячна активність — дуже низькою з ймовірністю спалахів С-класу.
Сонячна активність на 1 листопада:
- Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Ймовірність спалаху на Сонці M-класу — 5%
- Ймовірність спалаху на Сонці X-класу — 1%
- Кількість сонячних плям — 12
Як покращити самопочуття під час магнітних бур:
- намагайтеся більше спати і уникати перевтоми;
- пийте достатньо води, оскільки це допомагає підтримувати нормальний тиск і кровообіг;
- вживайте продукти з магнієм і калієм, вони підтримують нервову систему та серцево-судинну систему;
- медитація, дихальні вправи або легка прогулянка на свіжому повітрі допомагають знизити тривожність;
- людям з гіпертонією чи проблемами серця варто контролювати тиск і мати під рукою ліки, якщо лікар їх призначав;
- легка зарядка або розтяжка покращує кровообіг;
- менше споживайте кави, енергетиків та алкоголю.
