Україна
На Сонці було два спалахи — прогноз магнітних бур на сьогодні

На Сонці було два спалахи — прогноз магнітних бур на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 13:47
Оновлено: 14:02
Магнітні бурі 1 листопада — чого очікувати метеозалежним сьогодні
Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Магнітних бур у суботу, 1 листопада, не очікується на Землі. Протягом останньої доби сонячна активність була дуже низькою.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 1 листопада

За останні 24 години на Сонці було два спалахи класу С, які практично не впливають на Землю.

Геомагнітне поле очікується від тихого до нестабільного рівня, а сонячна активність — дуже низькою з ймовірністю спалахів С-класу.

Сонячна активність на 1 листопада:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Ймовірність спалаху на Сонці M-класу — 5%
  • Ймовірність спалаху на Сонці X-класу — 1%
  • Кількість сонячних плям — 12
Магнітні бурі 1 листопада
Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Як покращити самопочуття під час магнітних бур:

  • намагайтеся більше спати і уникати перевтоми;
  • пийте достатньо води, оскільки це допомагає підтримувати нормальний тиск і кровообіг;
  • вживайте продукти з магнієм і калієм, вони підтримують нервову систему та серцево-судинну систему;
  • медитація, дихальні вправи або легка прогулянка на свіжому повітрі допомагають знизити тривожність;
  • людям з гіпертонією чи проблемами серця варто контролювати тиск і мати під рукою ліки, якщо лікар їх призначав;
  • легка зарядка або розтяжка покращує кровообіг;
  • менше споживайте кави, енергетиків та алкоголю. 

Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали, коли на Землі очікуються магнітні бурі протягом листопада.

А синоптик Наталка Діденко повідомила, яка буде погода в Україні 1 та 2 листопада.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
