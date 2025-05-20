Магнитные бури 20 мая — прогноз и советы для метеозависимых

На Солнце было несколько вспышек — какой прогноз магнитных бурь
Во вторник, 20 мая, геомагнитная обстановка на Земле будет оставаться относительно спокойной - магнитных бурь не прогнозируется. По оценкам астрономов, геомагнитное поле не будет иметь существенного влияния на большинство людей и природные процессы.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 20 мая
Солнечная активность за последние сутки оставалась низкой. На поверхности светила зафиксировали две вспышки класса B и три — класса C. Это достаточно слабые проявления, которые обычно не создают значительных возмущений в магнитосфере Земли. В то же время в течение дня сохраняется вероятность мощных вспышек класса X, которые могут вызвать кратковременные геомагнитные колебания.
Солнечная активность на 20 мая:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 15%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 13
Как активное геомагнитное поле может влиять на самочувствие
Даже без настоящей бури, повышенная геомагнитная активность может влиять на чувствительных людей. За день до магнитной бури, а также непосредственно в тот же день или несколько дней после метеочувствительные люди могут чувствовать:
- головную боль, головокружение;
- колебания артериального давления;
- усталость, сонливость или, наоборот, нарушение сна;
- ухудшение концентрации;
- обострение хронических заболеваний, в частности сердечно-сосудистых.
Медики советуют в такие дни избегать чрезмерных физических нагрузок, чаще находиться на свежем воздухе и следить за режимом питья.
Хотя астросиноптики прогнозируют отсутствие бури, специалисты рекомендуют оставаться внимательными к собственному состоянию здоровья, особенно людям с сердечными заболеваниями или повышенной метеочувствительностью.
Напомним, в конце месяца астросиноптики прогнозируют еще несколько дней, когда могут быть ощутимы магнитные бури.
Тем временем синоптики обещают мощные грозы и непогоду в нескольких областях Украины.
Читайте Новини.LIVE!