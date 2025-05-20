Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Метео На Солнце было несколько вспышек — какой прогноз магнитных бурь

На Солнце было несколько вспышек — какой прогноз магнитных бурь

Ua en ru
Дата публикации 20 мая 2025 11:08
Магнитные бури 20 мая — прогноз и советы для метеозависимых
Солнечная активность. Фото иллюстративное: Pixabay

Во вторник, 20 мая, геомагнитная обстановка на Земле будет оставаться относительно спокойной - магнитных бурь не прогнозируется. По оценкам астрономов, геомагнитное поле не будет иметь существенного влияния на большинство людей и природные процессы.

Об этом сообщает Meteoprog.

Реклама
Читайте также:

Магнитные бури 20 мая

Солнечная активность за последние сутки оставалась низкой. На поверхности светила зафиксировали две вспышки класса B и три — класса C. Это достаточно слабые проявления, которые обычно не создают значительных возмущений в магнитосфере Земли. В то же время в течение дня сохраняется вероятность мощных вспышек класса X, которые могут вызвать кратковременные геомагнитные колебания.

Магнітні бурі 20 травня
Ухудшение самочувствия. Фото: Pexels

Солнечная активность на 20 мая:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 15%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 13

Как активное геомагнитное поле может влиять на самочувствие

Даже без настоящей бури, повышенная геомагнитная активность может влиять на чувствительных людей. За день до магнитной бури, а также непосредственно в тот же день или несколько дней после метеочувствительные люди могут чувствовать:

  • головную боль, головокружение;
  • колебания артериального давления;
  • усталость, сонливость или, наоборот, нарушение сна;
  • ухудшение концентрации;
  • обострение хронических заболеваний, в частности сердечно-сосудистых.

Медики советуют в такие дни избегать чрезмерных физических нагрузок, чаще находиться на свежем воздухе и следить за режимом питья.

Хотя астросиноптики прогнозируют отсутствие бури, специалисты рекомендуют оставаться внимательными к собственному состоянию здоровья, особенно людям с сердечными заболеваниями или повышенной метеочувствительностью.

Напомним, в конце месяца астросиноптики прогнозируют еще несколько дней, когда могут быть ощутимы магнитные бури.

Тем временем синоптики обещают мощные грозы и непогоду в нескольких областях Украины.

космос Солнце самочувствие магнитные бури прогнозы
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /