Магнитные бури 20 мая — прогноз и советы для метеозависимых

Солнечная активность. Фото иллюстративное: Pixabay

Во вторник, 20 мая, геомагнитная обстановка на Земле будет оставаться относительно спокойной - магнитных бурь не прогнозируется. По оценкам астрономов, геомагнитное поле не будет иметь существенного влияния на большинство людей и природные процессы.

Об этом сообщает Meteoprog.

Реклама

Читайте также:

Магнитные бури 20 мая

Солнечная активность за последние сутки оставалась низкой. На поверхности светила зафиксировали две вспышки класса B и три — класса C. Это достаточно слабые проявления, которые обычно не создают значительных возмущений в магнитосфере Земли. В то же время в течение дня сохраняется вероятность мощных вспышек класса X, которые могут вызвать кратковременные геомагнитные колебания.

Ухудшение самочувствия. Фото: Pexels

Солнечная активность на 20 мая:

Возможность малого геомагнитного шторма — 15%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 13

Как активное геомагнитное поле может влиять на самочувствие

Даже без настоящей бури, повышенная геомагнитная активность может влиять на чувствительных людей. За день до магнитной бури, а также непосредственно в тот же день или несколько дней после метеочувствительные люди могут чувствовать:

головную боль, головокружение;

колебания артериального давления;

усталость, сонливость или, наоборот, нарушение сна;

ухудшение концентрации;

обострение хронических заболеваний, в частности сердечно-сосудистых.

Медики советуют в такие дни избегать чрезмерных физических нагрузок, чаще находиться на свежем воздухе и следить за режимом питья.

Хотя астросиноптики прогнозируют отсутствие бури, специалисты рекомендуют оставаться внимательными к собственному состоянию здоровья, особенно людям с сердечными заболеваниями или повышенной метеочувствительностью.

Напомним, в конце месяца астросиноптики прогнозируют еще несколько дней, когда могут быть ощутимы магнитные бури.

Тем временем синоптики обещают мощные грозы и непогоду в нескольких областях Украины.