Магнітні бурі 20 травня — прогноз та поради для метеозалежних

Сонячна активність. Фото ілюстративне: Pixabay

У вівторок, 20 травня, геомагнітна обстановка на Землі залишатиметься відносно спокійною — магнітних бур не прогнозується. За оцінками астрономів, геомагнітне поле не матиме суттєвого впливу на більшість людей та природні процеси.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 20 травня

Сонячна активність за останню добу залишалася низькою. На поверхні світила зафіксували два спалахи класу B та три — класу C. Це досить слабкі прояви, які зазвичай не створюють значних збурень у магнітосфері Землі. Водночас протягом дня зберігається ймовірність потужніших спалахів класу X, які можуть спричинити короткочасні геомагнітні коливання.

Погіршення самопочуття. Фото: Pexels

Сонячна активність на 20 травня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 15%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 13

Як активне геомагнітне поле може впливати на самопочуття

Навіть без справжньої бурі, підвищена геомагнітна активність може впливати на чутливих людей. За день до магнітної бурі, а також безпосередньо того ж дня чи кілька днів після метеочутливі люди можуть відчувати:

головний біль, запаморочення;

коливання артеріального тиску;

втома, сонливість або, навпаки, порушення сну;

погіршення концентрації;

загострення хронічних захворювань, зокрема серцево-судинних.

Медики радять у такі дні уникати надмірних фізичних навантажень, частіше перебувати на свіжому повітрі та стежити за режимом пиття.

Хоч астросиноптики прогнозують відсутність бурі, фахівці рекомендують залишатися уважними до власного стану здоров’я, особливо людям із серцевими захворюваннями або підвищеною метеочутливістю.

Нагадаємо, наприкінці місяця астросиноптики прогнозують ще кілька днів, коли можуть бути відчутні магнітні бурі.

Тим часом синоптики обіцяють потужні грози та негоду в кількох областях України.