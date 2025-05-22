Магнитные бури сегодня, 22 мая — чего ждать метеозависимым

На Солнце было 11 вспышек — прогноз магнитных бурь сегодня
На Земле в четверг, 22 мая, существенных магнитных бурь не ожидается. Однако на Солнце было 11 вспышек, которые могут вызвать радиационный шторм и повлиять на самочувствие метеозависимых.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 22 мая
Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошло две вспышки класса В и девять вспышек класса С и одна вспышка класса М1,2.
Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М1,2 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.
Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность будет с вероятностью вспышек класса Х.
Солнечная активность на 22 мая
Возможность малого геомагнитного шторма — 30%
Вероятность большого геомагнитного шторма — 45%
Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%
Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
Количество солнечных пятен — 18.
Как магнитные бури влияют на самочувствие
Метеозависимые люди часто страдают от воздействия магнитных бурь. Обычно возникают следующие симптомы:
- головная боль;
- повышенная усталость и вялость;
- бессонница;
- повышенная раздражительность;
- плохое самочувствие и людей, которые имеют сердечно-сосудистые и нервные заболевания.
Для того, чтобы это влияние было неощутимым, стоит поддерживать водный баланс, больше гулять на свежем воздухе, не нервничать, достаточно спать, избегать стрессов и хорошо питаться.
Напомним, ранее китайские астронавты обнаружили новый вид бактерий в космосе. Этот микроорганизм ранее не фиксировали на Земле.
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