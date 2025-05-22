Магнитные бури сегодня, 22 мая — чего ждать метеозависимым

Сильная головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik

На Земле в четверг, 22 мая, существенных магнитных бурь не ожидается. Однако на Солнце было 11 вспышек, которые могут вызвать радиационный шторм и повлиять на самочувствие метеозависимых.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 22 мая

Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошло две вспышки класса В и девять вспышек класса С и одна вспышка класса М1,2.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М1,2 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность будет с вероятностью вспышек класса Х.

Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik

Солнечная активность на 22 мая

Возможность малого геомагнитного шторма — 30%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 45%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 18.

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Метеозависимые люди часто страдают от воздействия магнитных бурь. Обычно возникают следующие симптомы:

головная боль;

повышенная усталость и вялость;

бессонница;

повышенная раздражительность;

плохое самочувствие и людей, которые имеют сердечно-сосудистые и нервные заболевания.

Для того, чтобы это влияние было неощутимым, стоит поддерживать водный баланс, больше гулять на свежем воздухе, не нервничать, достаточно спать, избегать стрессов и хорошо питаться.

Напомним, ранее китайские астронавты обнаружили новый вид бактерий в космосе. Этот микроорганизм ранее не фиксировали на Земле.

Также мы писали, что астрономы обнаружили чрезвычайную экзопланету в системе Kepler-10. Специалисты до сих пор не имели примера ничего подобного.