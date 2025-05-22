Магнітні бурі сьогодні, 22 травня — чого чекати метеозалежним

Сильний головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

На Землі у четвер, 22 травня, суттєвих магнітних бур не очікується. Однак на Сонці було 11 спалахів, які можуть викликати радіаційний шторм та вплинути на самопочуття метеозалежних.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 22 травня

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці відбулося два спалахи класу В та дев'ять спалахів класу С та один спалах класу М1,2.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,2 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що у четвер геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність буде з ймовірністю спалахів класу Х.

Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

Сонячна активність на 22 травня

Можливість малого геомагнітного шторму — 30%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 45%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 18.

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Метеозалежні люди часто страждають від впливу магнітних бур. Зазвичай виникають такі симптоми:

головний біль;

підвищена втома та млявість;

безсоння;

підвищена дратівливість;

погане самопочуття і людей, які мають серцево-судинні та нервові захворювання.

Для того, аби цей вплив був невідчутний, варто підтримувати водний баланс, більше гуляти на свіжому повітрі, не нервувати, достатньо спати, уникати стресів та добре харчуватися.

Нагадаємо, раніше китайські астронавти виявили новий вид бактерій у космосі. Цей мікроорганізм раніше не фіксували на Землі.

Також ми писали, що астрономи виявили надзвичайну екзопланету в системі Kepler-10. Фахівці досі не мали прикладу нічого подібного.