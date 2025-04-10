Магнитные бури 10 апреля — прогноз для метеозависимых

У женщины болит голова. Фото: Pexels

На Земле не ожидается существенных магнитных бурь в четверг, 10 апреля. Солнце не было слишком активным в течение последних суток, но вспышки все же были.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 10 апреля

За последние сутки на Солнце произошло пять вспышек класса С и одна М1,5. Солнечные вспышки класса М являются средними из крупных вспышек. Вспышка М1,4 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также есть вероятность солнечного радиационного шторма.

Сегодня геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

У женщины болит голова. Фото: Pexels

Солнечная активность на 10 апреля:

возможность малого геомагнитного шторма — 15%,

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%,

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%,

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%,

количество солнечных пятен — 33.

Влияние магнитных бурь на самочувствие

Магнитные бури могут влиять на самочувствие людей. Особенно это касается тех, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания, гипертонию и вегето-сосудистую дистонию. Самыми распространенными симптомами являются:

сильная головная боль и мигрень;

повышение артериального давления;

бессонница или повышенная сонливость;

головокружение и общая слабость;

ухудшение настроения и раздражительность.

Для того, чтобы меньше чувствовать влияние магнитных бурь, стоит не употреблять кофе, алкоголь и сигареты. Также особое внимание нужно уделить еде — не употреблять жирную, жареную, острую и соленую пищу и избегать, стресса и конфликтов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в воскресенье, 13 апреля, произойдет удивительное астрологическое событие — Розовое полнолуние в знаке Весов. Оно принесет настоящий взрыв эмоций и чувств.

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