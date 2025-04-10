Магнітні бурі 10 квітня — прогноз для метеозалежних

У жінки болить голова. Фото: Pexels

На Землі не очікується суттєвих магнітних бур у четвер, 10 квітня. Сонце не було надто активним протягом останньої доби, але спалахи все ж були.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 10 квітня

За останню добу на Сонці сталося п'ять спалахів класу С та один М1,5. Сонячні спалахи класу М є середніми з великих спалахів. Спалах М1,4 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також є ймовірність сонячного радіаційного шторму.

Сьогодні геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність, імовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

У жінки болить голова. Фото: Pexels

Сонячна активність на 10 квітня:

можливість малого геомагнітного шторму — 15%,

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%,

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%,

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%,

кількість сонячних плям — 33.

Вплив магнітних бур на самопочуття

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей. Особливо це стосується тих, хто має серцево-судинні захворювання, гіпертонію та вегето-судинну дистонію. Найпоширенішими симптомами є:

сильний головний біль й мігрень;

підвищення артеріального тиску;

безсоння чи підвищена сонливість;

запаморочення й загальна слабкість;

погіршення настрою й дратівливість.

Для того, аби менше відчувати вплив магнітних бур, варто не вживати каву, алкоголь та сигарети. Також особливу увагу потрібно приділити їжі — не вживати жирну, смажену, гостру та солону їжу й уникати, стресу й конфліктів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в неділю, 13 квітня, відбудеться дивовижна астрологічна подія — Рожева повня у знаку Терезів. Вона принесе справжній вибух емоцій та почуттів.

Також ми повідомляли про те, що ракета Falcon 9 стартувала з пускового комплексу 39A у Космічному центрі Кеннеді NASA. Вона успішно доправила місію Fram2 на полярну орбіту.