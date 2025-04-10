Магнітні бурі 10 квітня — прогноз для метеозалежних

На Сонці були великі спалахи — прогноз магнітних бур на сьогодні
На Землі не очікується суттєвих магнітних бур у четвер, 10 квітня. Сонце не було надто активним протягом останньої доби, але спалахи все ж були.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 10 квітня
За останню добу на Сонці сталося п'ять спалахів класу С та один М1,5. Сонячні спалахи класу М є середніми з великих спалахів. Спалах М1,4 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також є ймовірність сонячного радіаційного шторму.
Сьогодні геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність, імовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.
Сонячна активність на 10 квітня:
- можливість малого геомагнітного шторму — 15%,
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%,
- ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%,
- ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%,
- кількість сонячних плям — 33.
Вплив магнітних бур на самопочуття
Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей. Особливо це стосується тих, хто має серцево-судинні захворювання, гіпертонію та вегето-судинну дистонію. Найпоширенішими симптомами є:
- сильний головний біль й мігрень;
- підвищення артеріального тиску;
- безсоння чи підвищена сонливість;
- запаморочення й загальна слабкість;
- погіршення настрою й дратівливість.
Для того, аби менше відчувати вплив магнітних бур, варто не вживати каву, алкоголь та сигарети. Також особливу увагу потрібно приділити їжі — не вживати жирну, смажену, гостру та солону їжу й уникати, стресу й конфліктів.
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