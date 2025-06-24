Магнитные бури 24 июня — прогноз для метеозависимых

Головная боль у женщины. Фото: Credits

Существенных магнитных бурь во вторник, 24 июня, на Земле не ожидается. Однако на Солнце было девять вспышек разных классов.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 24 июня

Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошли три вспышки класса В и шесть вспышек класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю.

Ожидается, что во вторник геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышки класса М и небольшой вероятностью вспышки класса X.

Плохое самочувствие у женщины. Фото: freepik

Солнечная активность на 24 июня

Возможность малого геомагнитного шторма — 10%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

Количество солнечных пятен — 27.

Как магнитные бури влияют на организм

Довольно часто метеозависимые люди могут испытывать влияние магнитных бурь на самочувствие, в частности:

головная боль,

раздражительность, тревожность,

повышение или снижение давления,

сонливость,

общая слабость.

Напомним, ночью 10 июня над Украиной взошло "Клубничное" полнолуние. Полнолуние, которое появляется в небе в июне, символизирует начало сезона сбора дикой клубники.

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