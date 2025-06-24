Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео На Солнце были вспышки — прогноз магнитных бурь на сегодня

На Солнце были вспышки — прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua en ru
Дата публикации 24 июня 2025 15:06
Магнитные бури 24 июня — прогноз для метеозависимых
Головная боль у женщины. Фото: Credits
Ключові моменти Магнитные бури 24 июня Солнечная активность на 24 июня Как магнитные бури влияют на организм

Существенных магнитных бурь во вторник, 24 июня, на Земле не ожидается. Однако на Солнце было девять вспышек разных классов.

Об этом сообщает Meteoprog.

Реклама
Читайте также:

Магнитные бури 24 июня

Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошли три вспышки класса В и шесть вспышек класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю.

Ожидается, что во вторник геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышки класса М и небольшой вероятностью вспышки класса X.

Магнітні бурі 24 червня
Плохое самочувствие у женщины. Фото: freepik

Солнечная активность на 24 июня

Возможность малого геомагнитного шторма — 10%
Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%
Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
Количество солнечных пятен — 27.

Как магнитные бури влияют на организм

Довольно часто метеозависимые люди могут испытывать влияние магнитных бурь на самочувствие, в частности:

  • головная боль,
  • раздражительность, тревожность,
  • повышение или снижение давления,
  • сонливость,
  • общая слабость.

Напомним, ночью 10 июня над Украиной взошло "Клубничное" полнолуние. Полнолуние, которое появляется в небе в июне, символизирует начало сезона сбора дикой клубники.

Также мы писали, что в Китае создают технологию, которая затмит Starlink. Она в пять раз превышает возможности прибора Илона Маска.

космос Солнце самочувствие магнитные бури головная боль
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации