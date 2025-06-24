Магнитные бури 24 июня — прогноз для метеозависимых

На Солнце были вспышки — прогноз магнитных бурь на сегодня
Существенных магнитных бурь во вторник, 24 июня, на Земле не ожидается. Однако на Солнце было девять вспышек разных классов.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 24 июня
Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошли три вспышки класса В и шесть вспышек класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю.
Ожидается, что во вторник геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышки класса М и небольшой вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 24 июня
Возможность малого геомагнитного шторма — 10%
Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%
Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
Количество солнечных пятен — 27.
Как магнитные бури влияют на организм
Довольно часто метеозависимые люди могут испытывать влияние магнитных бурь на самочувствие, в частности:
- головная боль,
- раздражительность, тревожность,
- повышение или снижение давления,
- сонливость,
- общая слабость.
Напомним, ночью 10 июня над Украиной взошло "Клубничное" полнолуние. Полнолуние, которое появляется в небе в июне, символизирует начало сезона сбора дикой клубники.
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